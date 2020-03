Escribo esto un día después del Día Internacional de la Mujer, justamente en la fecha en la que las mujeres mexicanas eligieron para ausentarse de toda actividad en señal de protesta por el machismo, la exclusión, la explotación y la violencia que tiene como su máxima y horrenda expresión el feminicidio. En solidaridad con el llamado M9 esta columna que se publicará un día después, está dedicada a lo que han expresado diferentes mujeres acerca de ellas y sus circunstancias:

“No puedo decir que la mujer universitaria es la mujer más contenta. Al tener una mente más abierta, ella entiende las condiciones desiguales entre los hombres y las mujeres, bajo un gobierno que las tolera”. Susan Brownell Anthony (1820-1906). Estadounidense, precursora del feminismo y del derecho al voto de la mujer.

“Ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo es heroico”. Ángeles Perillán, socióloga española.

Después de consumarse el acto sexual en la luna de miel, Lupita es interrogada por Juan: “¿Te gustó? Lupita: ¿Gustarme? ¿A mí? ¿A una muchacha decente? ¿Por quién me tomas? Juan: ¿No te gustó? Lupita: Me pareció repugnante, asqueroso. Juan: Gracias, Lupita, sabía yo que no ibas a fallarme a la hora de la verdad. Gracias, gracias. Lupita: No volveré a permitirte que te acerques nunca, jamás, a mí. Juan: ¿Ni siquiera si te obligo? Lupita: ¿Serías capaz? Juan: Naturalmente. ¿Qué podría impedírmelo? Tengo la fuerza y tengo el derecho. Además, tú me juraste obediencia ante un altar”. Diálogo de la farsa El eterno femenino, de la escritora mexicana Rosario Castellanos (1925-1974).

“Los gallos pueden cantar, pero son las gallinas las que ponen los huevos”. Margaret Thatcher (1925-2013), política inglesa.

“Hombre pequeñito, hombre pequeñito, / suelta a tu canario que quiere volar... / Yo soy el canario, hombre pequeñito, / déjame saltar. / Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,/ hombre pequeñito que jaula me das. / Digo pequeñito porque no me entiendes, / ni me entenderás”. “Hombre pequeñito” (fragmento) de la poeta argentina Alfonsina Storni (1892-1938).

“Una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil”. Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora francesa.

“La fantasía del hombre es la mejor arma de la mujer”. Actriz italiana Sofía Loren (1934-).

“Las mujeres constituyen el único grupo en la historia que ha sido idealizado hasta la impotencia”. Escritora estadounidense Erica Jong (1942-).

“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941).

“Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología”. Feminista mexicana Marta Lamas (1947-).

“Es una piruja porque se entregó, y eso que enamorada. / Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara. / (...) No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. /(...) Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. / Cómo fue que olvidaste, de su vientre y su sangre te alimentaste. / (...) Y tú la encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor / Y todas son ellas, y ellas soy yo”. Fragmentos de la canción “Ellas soy yo” de Gloria Trevi (1968-).

“Los hombres tienen miedo cuando una mujer destaca”. Futbolista brasileña Érika Cristiano dos Santos (1988-).

“Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis:/ (...) Siempre tan necios andáis / que, con desigual nivel, / a una culpáis de cruel / y a otra por fácil culpáis. (...) Dan vuestras amantes penas / a sus libertades alas, / y después de hacerlas malas / las queréis hallar muy buenas. / (...) ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis / de la culpa que tenéis / queredlas cual las hacéis / o hacedlas cual las buscáis”. “Redondillas” (fragmentos) de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695).