Declararon un receso las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados en la discusión de la reforma del outsourcing, “para verificar la redacción de un artículo”, dijeron.

Reconoció el coordinador de Morena Ignacio Mier que quieren un dictamen que “tenga en cuenta la técnica legislativa, viabilidad, impacto presupuestal y evitar posteriores controversias”.

En cristiano, la iniciativa no prevé como pagaría el Gobierno federal las 500 plazas para los para los actuales trabajadores bajo la figura del outsourcing. Preguntarán a la SHCP. ¡Eureka! ¡El diablo está en los detalles!

En Palacio no escuchan a Michoacán

Ayer estuvo el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles en el municipio de Aguilillas, quien reconoció que la zona es campo de batalla entre las bandas criminales que se diputan la zona fronteriza con Jalisco.

Y de alguna manera aceptó lo que se dijo en este espacio sobre ese municipio, donde nació el cabecilla del CJNG, que no tiene los recursos para recuperar el control del territorio.

Dejó claro que a Palacio Nacional le importan sus pleitos electorales y electoreros, no cumplir con la obligación de auxiliar a una entidad donde el Estado Mexicano ha perdido el control y es suplantado por las bandas criminales.

¡No más dinero público a los partidos!

Además de reiterar que no le tiene confianza al INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se queja del algo costo que tiene el instituto y todo el sistema electoral de México.

Supongo que si sabe que el alto costo se decidió en 1996 al aprobar el financiamiento público para los partidos y que sexenalmente se han echado más cargas a la autoridad electoral, cargas que exigen dinero.

Una propuesta: quiten el financiamiento público a los partidos, que consigan dinero con donativos particulares. Claro, podría pasar como hace 30 años en Colombia, que la DEA meta dinero a una campaña, diga que es del narco y pongan a México de rodillas.

NOTAS EN REMOLINO

¿De qué planeta llegaron quienes dicen que en las elecciones de hoy pueden falsificarse actas o votar los difuntos?... Ha quedado claro que el orden en la vacunación depende de la capacidad de las personas de la Secretaría del Bienestar, pero también de que los mandatarios locales metan la mano. Por eso en CDMX todo marchó en orden y en otras entidades la gente tarde más de doce horas en las filas... Por curiosidad, ¿alguien de las fuerzas de seguridad federales ha tomado nota de la “advertencia” del fiscal morelense de que, en la carretera libre a Cuernavaca, en la zona del histórico Huitzilac secuestran viajeros? No, pues hasta hoy no hay vigilancia especial... Hace casi 40 años te decían: “si te acusan de algo, aunque seas inocente, no comparezcas, huye y que los abogados arreglen el problema”. Hoy, a pesar del nuevo sistema de justicia penal, las arbitrariedades oficiales hacen válida aquella vieja conseja... A propósito de mandatarios atrabiliarios. el gobernador de Baja California Javier Bonilla no se quedó con las ganas, expropió el Club Campestre de Tijuana...