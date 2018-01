Primero lo primero: Guillermo del Toro tiene su primera nominación al Oscar como director. Su película La forma del agua pinta como favorita en la entrega #90 de premios de la Academia de Hollywood. La lista de nominados que se anunció esta mañana incluyen, como suele suceder, tantas sorpresas como ausencias polémicas, pero en general (y esto no solemos decirlo): la Academia lo hizo bien.

Ha sido un año tormentoso para Hollywood. La industria del cine se vio sacudida por el caso Weinstein y el #MeToo más que ninguna otra. Pero eso no es nada nuevo para una Academia que tiene años bajo la lupa policial de la corrección política. Su estrategia de décadas que alternaba un conservadurismo escandaloso con intentos grandilocuentes a la apertura, vio sus notas más bajas con los #oscarssowhite de 2015 y 2016, años en que todos los nominados en categorías relevantes eran de raza blanca. A estos, siguieron ceremonias donde se buscaba un viraje de compensación racial tan poco sutil como ineficaz en su hipocresía.

En 2017, ante la amenaza neoconservadora del gobierno de Trump, la Academia pintó una raya muy clara. El triunfo sorpresivo de Moonlight, apenas atemperado por la torpeza con que se entregó, significaron una toma de postura, una que afortunadamente continúa este año.

Get out de Jordan Peele, una película que pasó de noche por nuestra cartelera, recibió cuatro importantes nominaciones. Entre ellas, tres históricas: Peele es el primer afroamericano en ser nominado como mejor director, guionista y productor en un mismo año. Todo por una cinta polémica que venía a ser una suerte de reverso actualizado y ácido de aquel clásico de Stanley Kramer de 1967 ¿Adivina quién viene a cenar?.

Los problemas de equidad no sólo son raciales, sino de género. Mientras Meryl Streep recibe su histórica nominación 21, Octavia Spencer hace también historia al ser la primera afroamericana en ser nominada tres veces! Denzel Washington, por su parte, se apunta el récord para actores de raza negra con su octava nominación.

Celebramos la primera mujer en ser nominada por cinematografía (Rachel Morrison por la cinta de Netflix Mudbound). Al tercer actor más joven en ser nominado (Timothée Chalamet por Llámame por tu nombre) y al actor de mayor edad en tener también una mención (Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo de Ridley Scott: el papel que se volvió a filmar cuando Kevin Spacey cayó en desgracia).

Uno de los primeros indicadores de que una película es favorita, es el número de nominaciones, el segundo es en qué categorías está nominada. En ambos renglones, La forma del agua de Guillermo del Toro pinta con la delantera. Tiene 13 nominaciones (Película, Director, Actriz (Sally Hawkins), Actriz de soporte (Spencer), Cinematografía, Edición y guión, además de Música, Vestuario, Diseño de producción y ambas categorías de sonido).

En segundo sitio está Dunkerque de Christopher Nolan con ocho (Director, Edición, Cinematografía, Diseño de Producción, Música, y Sonido), pero ausente en las importantes categorías de actuación y guión. Un caso similar a la tercera cinta: Tres anuncios por un crimen de Martin McDonagh, que aunque tiene siete (Película, Actriz (Frances McDormand), Actor de Soporte (Woody Harrelson y Sam Rockwell), Edición, Música y Guión), fue dejada de lado en la categoría de dirección y en la mayoría de las competencias técnicas.

En cuarto lugar sumando seis nominaciones, están por igual la cinta biográfica sobre Churchill, Darkest Hour de Joe Wright (Película, Actor (Gary Oldman), Cinematografía, Vestuario, Maquillaje y Diseño de Producción); y Phantom Thread el drama romántico de Paul Thomas Anderson que le valió su segunda nominación como director y la quinta para Daniel Day-Lewis (quien puede ganar su cuarto Oscar en su película de despedida). La cinta sumó también actriz de soporte (Lesley Manville, Vestuario y Música original).

Las otras cintas en ser nominadas en la atestada categoría de Mejor Película, son Lady Bird, cuya directora Greta Gerwin tuvo también mención; The Post de Steven Spielberg (con sólo dos nominaciones, una de ellas la de Streep), y Llámame por tu nombre de Luca Guadagnino.

Las categorías de actuación tienen también sorpresas, como son Daniel Kaluuya y Chalamett que completan junto a Oldman, Washington y Day-Lewis la competencia a Mejor Actor. O en la de Actriz, que junto a la perenne Streep, están McDormand (que ganó hace mil años por Fargo) junto a Hawkins y y las talentosas Saorise Ronan (Lady Bird) y Margot Robbie (Yo, Tonya).

La categoría de “película extranjera” es también de interés, con la cinta chilena de Sebastián Lelio: Una mujer fantástica; encabezando una cerrada competencia con El insulto de Ziad Doueiri por Líbano; la rusa Loveless de Andrey Zvyagnitsev (a quien recordamos por El regreso de 2003); The Square de Robert Östlund de Suecia (director de la magnifica ForceMajeure); y En cuerpo y alma de la directora húngara Ildikó Enyedi.

Las cintas de ciencia ficción siguen siendo relegadas a las categorías técnicas: 5 nominaciones para Blade Runner 2049, la más destacable en Cinematografía. Dentro de esos prejuicios genéricos, una nota positiva: Logan es la primera cinta de superhéroes en ser nominada como Mejor Guión Adaptado a partir de un cómic. Quizá la Academia está rejuveneciendo después de todo.

El resto de nominaciones a escritura incluyen algunas de las cintas que pintaban favoritas pero fueron al final ninguneadas por los votantes: The disaster artist, Apuesta Maestra, Mudbound en guión adaptado y The Big Sick en original.

En cine animado, la batuta la lleva Coco de Pixar, pero la competencia no está tan clara, pues tanto la brillante Loving Vincent como The breadwinner, Boss Baby y Ferdinand tienen posibilidades.

Hay tantas diferencias entre las nominaciones de la Academia y los resultados de los Golden Globes, que estos últimos ya no pueden llamarse precursores del Oscar. Pensemos en uno de los ganadores la semana pasada: James Franco (The disaster artist), que fue completamente ignorado por la Academia (como básicamente su película). En una lista de ausencias que siempre invitan a la polémica, quizá las más notables sean para las cintas: In the Fade, Apuesta Maestra, Proyecto Florida y el documental Jane; los actores: Tom Hanks (por The Post), Hong Chou por Downsizing, Jake Gyllenhaal por Stronger, Diane Kruger por In the fade (ganó Cannes) y Jessica Chastain por Apuesta Maestra.

Aún así, es claro que la Academia hizo bien su trabajo para posicionarse como abierta y liberal en una atmósfera mediática y de redes sociales más dispuesta que nunca al linchamiento moral. La mesa está puesta para su nonagésima entrega el próximo 4 de marzo a las 18 horas, que será conducida por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel.

