Only The Strong Survive: Un road trip de soul con Bruce Springsteen

Bruce Springsteen siempre ha profesado una devoción por el rock and roll y el soul.

A lo largo de su carrera musical de 5 décadas, la reinterpretación de canciones de sus artistas favoritos ha sido parte fundamental de su repertorio en vivo, aunque fue un elemento que estuvo ausente por muchos años en sus trabajos de estudio.

En su vigésimo primer álbum Only The Strong Survive (Columbia CBS, 2022) Bruce Springsteen vuelve a incursionar en el formato del disco de cóvers para hacer un homenaje al soul. En esta ocasión Springsteen sólo es la voz que reinterpreta una selección de canciones de artistas como Frank Wilson, Dobie Gray, William Bell, The Commodores, The Temptations, Jimmy Ruffin, Johnny & Jackie, The Four Tops, Frankie Valli, Ben E. King, Tyrone Davis y Jerry Butler.

En Only the Strong Survive Bruce Springsteen evita los lugares comunes y la repetición de las mismas canciones que siempre se homenajean en el género. Este no es un disco de Phil Collins o Rod Stewart reinterpretando el cancionero estadounidense clásico de Motown. En la selección de Springsteen hay una verdadera devoción en la interpretación de la música.

Aquí Bruce Springsteen se convierte en un crooner. Es el líder de una orquesta de soul sin el apoyo de su usual banda de acompañamiento, la E Street Band, a través de la que canaliza joyas escondidas de Motown y Stax Records, dos de las disqueras de soul más importantes de los años sesenta. El álbum nos ofrece una selección de canciones menos populares, pero con un sentimiento de familiaridad, como si siempre hubieran estado ahí y sólo faltaba algo para redescubrir estas melodías un poco melancólicas y con mucha alma.

Uno de los momentos más sobresalientes del álbum es la interpretación a “Nightshift”, una canción de The Commodores escrita como un melancólico tributo a la música de Marvin Gaye y Jackie Wilson. “Nightshift” fue el primer éxito que tuvo The Commodores en 1985 tras la salida de Lionel Richie.

La selección también contiene un giro inesperado con una versión a “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore”, una canción originalmente grabada por Frankie Valli en 1965, pero que fue un éxito para The Walker Brothers con la inigualable voz barítono de Scott Walker. Es un álbum centrado en el poder del canto como un acto de liberación y la voz de Springsteen es la protagonista.

Además se acompaña de la voz de Sam Moore, de Sam & Dave, en sus versiones a “Soul Days”, una canción interpretada por Dobie Gray y “I Forgot to be your lover” de William Bell, que muchos conocerán como “To Be A Lover” en su versión de 1986 hecha por Billy Idol.

En la obra de estudio de Springsteen su revisión al trabajo de otros artistas comenzó a notarse en 2006, cuando editó We Shall Overcome: The Seeger Sessions, un álbum donde reinterpretaba 13 canciones estadounidenses tradicionales popularizadas por el archivista de la música folclórica Pete Seeger. El álbum de 2014 High Hopes también contenía versiones a canciones de The Saints y Suicide.

Los conciertos de Bruce Springsteen siempre han dado cabida para la reinterpretación de canciones de otros artistas y algo que se puede encontrar en sus múltiples grabaciones en vivo. Aunque esta es la primera vez que dedica todas sus energías musicales al soul.

Este álbum le permite a Bruce Springsteen liberarse y no tener que preocuparse por los arreglos o la composición, estas versiones están hechas con mucho apego a sus versiones originales y no necesitan un gran trabajo para transformarlas en algo nuevo. Only The Strong Survive es la extensión de un artista que a sus 73 años sigue buscando nuevas avenidas musicales sin miras a detenerse pronto.

Only The Strong Survive es un viaje musical a través de las obsesiones musicales de Bruce Springsteen que nos invita a explorar y redescubrir estas canciones de soul que estaban perdidas en alguna rockola de un oscuro bar en Asbury Park.

