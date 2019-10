A sus 70 años de edad, Bruce Springsteen puede agregar el crédito de director de cine a su carrera. Luego de haber incursionado en la literatura y un espectáculo en Broadway en años recientes, Springsteen nos entrega Western Stars, su primer filme donde El Jefe revela una nueva faceta creativa. Lanzado el 14 de junio del 2019, Western Stars es el decimonoveno álbum de estudio de Springsteen, inspirado en el sonido pop del sur de California de los setenta, que evoca la música de Glen Campbell, Jimmy Webb o Burt Bacharach.

Bruce Springsteen se aleja de sus propias fórmulas y de aquellos himnos que siempre han sido propulsados por la E Street Band para ofrecernos melodías más melancólicas y reflexivas. Sus creaciones parecen recortes de un western polvoso. “Estoy pidiendo aventón todo el día, tengo todo lo que puedo cargar y mi canción. Soy una piedra rodante simplemente rodando, atrápame ahora porque mañana ya no estaré aquí”, canta en “Hitch Hikin’”, donde sus personajes parecen buscar lo que el crítico estadounidense Greil Marcus concebía como “la extraña y vieja América”.

Western Stars se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en septiembre pasado y de acuerdo con Thom Zimny —colaborador de Springsteen y codirector de la cinta— es un documento hecho para las salas de cine. Bruce Springsteen decidió interpretar en su totalidad Western Stars en una granja de su propiedad en Nueva Jersey, acompañado de una orquesta y un diverso grupo de músicos de acompañamiento, que incluyó a la violinista Soozie Tyrell y el pianista David Sancious, miembros de la E Street Band en sus inicios.

El mundo conoció a Bruce Springsteen como uno de los herederos y promesas del rock durante la década de los setenta. La mitología del obrero de la clase trabajadora estadounidense; la pasión por la velocidad y los autos; y las desilusiones del sueño americano siempre han sido temas recurrentes en su lírica. Springsteen siempre buscó construir la imagen del estadounidense de cuello azul nacido para escapar de aquel “pueblo lleno de perdedores” que anhelaba el éxito y buscaba convertirse en una estrella del rock.

En el 2016, Springsteen debutó como autor con la publicación de su autobiografía Born to Run, donde con su singular estilo narrativo nos llevó a los orígenes de sus mitos en el malecón de Asbury Park, Nueva Jersey. Luego llegó su debut en Broadway con el show Springsteen on Broadway, —espectáculo que fue grabado en un especial para Netflix— donde confesó que fue la primera vez que tuvo un trabajo regular de cinco días a la semana.

Las colaboraciones entre Springsteen con Thom Zimny, codirector de este filme, datan del 2001 cuando capturó el Live in New York City, un especial grabado para la cadena HBO. En años posteriores Zimny se encargó de realizar los documentales Wings for Wheels, The Promise y The Ties That Bind, sobre la creación de los álbumes Born to Run, Darkness on the Edge of Town y The River, tres de los trabajos más representativos de la obra de Springsteen. Además Zimny fue el encargado de dirigir su residencia en el Teatro Walter Kerr en Broadway. También ha realizado documentales sobre Elvis Presley y Johnny Cash.

En el trasfondo de su música, Springsteen siempre ha tenido una capacidad única para crear personajes entrañables. Desde las aventuras entrañables de Scooter y Big Man en la gran ciudad; los héroes que buscan escapar en un auto que representaba su llave a la libertad, los personajes de Springsteen siempre han compartido los mismos deseos e impulsos que su creador.

“He pasado 35 años tratando de aprender a dejar las partes destructivas de mi persona y aún tengo días en los que lucho con ellas”, narra Springsteen. Western Stars nos muestra a un Bruce Springsteen que en esta etapa de su vida, sigue buscando reimaginarse y no quedarse anclado en sus días de gloria.

