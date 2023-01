Nuevo modus operandi en compras de fármacos

A menos de dos años de que termine la actual administración, ya es claro que aquella idea de hacer mega compras consolidadas internacionales para cubrir la demanda total del sector salud gubernamental a mejores precios y así generar eficiencias y ahorros, terminó siendo una falsa ilusión no concretada.

Se intentó de diversas maneras, y no se logró ni con el frustrado apoyo del organismo de Naciones Unidas, UNOPS, que al final lo terminaron haciendo a un lado por falta de resultados, y terminó siendo un error demasiado costoso; se le pagaron al organismo más de 2,000 millones de pesos por servicios no concretados, pues se supone iba a ejecutar las compras de insumos médicos hasta el 2024. El tema es que en compras de fármacos siguen los tropiezos. Los últimos intentos que está haciendo el Insabi no son consolidadas porque ni cubren todas las necesidades farmacéuticas ni a todo el sector. Hay institutos tan importantes como Pemex, Sedena e Issemym que ya no le vieron el beneficio y decidieron comprar por su lado. Pemex fue el primero que prefirió no entrarle, luego Sedena también decidió bajarse en plena junta de aclaraciones, y recién nos enteramos que el instituto del Edomex también decidió comprar por su lado.

La experiencia adquirida por Insabi ahora le está permitiendo recurrir a nuevo modus operandi para las adquisiciones, pero lo está haciendo bajo esquemas sui géneris y fuera de la ley, bien respaldados por aquella frase presidencial de “no me salgan con que la ley es la ley”...

El nuevo esquema es convocar a licitaciones donde participan muchas empresas nacionales oferentes, pero al final Insabi declara desiertas una alta proporción de claves y termina negociando en privado con alguno de los postores y haciendo adjudicaciones directas en forma discrecional. Sólo del proceso E115 culminado en diciembre que abarcó unas 1,700 millones de piezas para 2023 y 2024 -850 millones por año-, con una inversión por unos 48,000 millones de pesos, quedaron 137 claves desiertas, de acuerdo con Inefam, de las cuales 42 claves terminaron asignándose sobre todo a empresas extranjeras.

Es lo que pasó con la compra de medicamentos importantes para diabetes mellitus, de las más caras, donde las farmacéuticas nacionales Pisa y Landsteiner ofertaron, pero al final el Insabi las declaró desiertas (sin oferente), y en vez de sacar una nueva investigación de mercado, sólo tomó los precios como referencia para enseguida voltearse a negociar en lo oscurito con empresas extranjeras y terminó adjudicando a coreanas y de India. Así sucedió con la compra de insulinas, una clave que vale unos 800 millones de pesos anuales en el mercado público; se queda desierta la mitad por oferta insuficiente dado que pidieron para dos años -2023 y 2024-, y al final negociaron con una coreana y le adjudicaron sin dar aviso al mercado y sin importar que hay productoras mexicanas que ofertaron y que conforme la ley deberían tener mano para beneficiar a la mano de obra mexicana.

Pero lo más delicado: Insabi está adjudicando no a los mejores proveedores sino a empresas cuestionadas por los principales reguladores sanitarios. Es el caso del laboratorio indio Sun Pharma al que se le adjudicó 400 millones de pesos en 9 productos (2 inyectables y 7 orales). Resulta que la FDA emitió el pasado 15 de diciembre una advertencia de riesgo (warning letter) por falta de buenas prácticas de fabricación en Sun Pharma donde se evidencian gruesas fallas en su sistema de calidad, incluso adulteraciones, por lo cual los productos fabricados en su planta de Halol no podrían ingresar a Estados Unidos.

Es muy arriesgado que Cofepris esté aceptando este tipo de proveedores en México pues pueden significar un problema para los pacientes de las instituciones públicas que estarán recibiendo dichos medicamentos, como IMSS, la red de institutos nacionales de salud o los estados de la República.

El actual esquema del Insabi es convocar a licitaciones donde participan muchas empresas nacionales oferentes, pero al final declara desiertas una alta proporción de claves y termina haciendo adjudicaciones directas en forma discrecional

maribel.coronel@eleconomista.mx