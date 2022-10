Noches con Jack White, Cat Power y Lorde

Domingo 9 de octubre, 8 pm. Chan Marshall tomó el escenario del Pepsi Center como telonera de Jack White e invitada del Supply Chain Issues Tour. Bajo el nombre de Cat Power, Marshall hace un recorrido por su propia obra y entrelaza reinterpretaciones de canciones de The Rolling Stones, The Velvet Underground, The White Stripes, Frank Ocean y hasta Frank Sinatra, pero con su sello particular.

Bajo una tenue iluminación, Cat Power toma posesión del escenario y nos transporta hacia un cuarto de ensayo o un estudio de grabación. Es un vistazo a la intimidad de un artista. La combinación es extraña, las melancólicas canciones de Cat Power son completamente opuestas a la explosión de guitarras y distorsión que hace Jack White sobre el escenario.

El hilo que une a White y a Marshall es su devoción por la música estadounidense, el blues, el folk y el rock. Parpadea un minuto y perderás a Cat Power cantando “Satisfaction” de los Stones pero sin el icónico riff de Keith Richards. En otro punto, una reinterpretación de “He was a friend of mine”, una balada tradicional americana que se entremezcla con “Oh! Sweet Nuthin’” del Velvet Underground. Y la cereza del pastel es unir “New York, New York” del ojos azules Frank Sinatra con su propia “Manhattan” del álbum Sun.

Decir que Jack White es uno de los guitarristas y músicos más innovadores de las últimas décadas es casi como una obviedad, pero el señor White lo demostró una vez más sobre el escenario. Su repertorio abarca sus diferentes proyectos desde The White Stripes, The Dead Weather, The Ranconteurs, así como su propio trabajo en solitario.

Su banda de acompañamiento —batería, teclados y bajo— parece sacada de un bar honky tonk rascuache y de mala muerte, de esos en los que se puede escuchar blues, folk, jazz y donde están las conexiones musicales hacia la propia música de White. El viaje musical de Jack White comenzó homenajeando al mítico conjunto de Detroit, el MC5. “Kick out the jams, motherfucker”, exclama el grito de guerra del MC5 y del que todos, especialmente The White Stripes, le deben musicalmente hablando.

En la música de Jack White se conecta el pasado con el presente, no sólo desde un recorrido por la historia de la música estadounidense que incluye el folk, el blues, el rock y hasta el hip-hop. La noche del domingo sirvió también como un recorrido por la historia de más de dos décadas de música de White con sus diversos proyectos musicales. Fue una noche de guitarras, distorsión y mucho rock and roll.

Lorde, música veraniega para una fría noche de otoño

Lorde en la segunda noche de su presentación del Solar Power Tour en la CDMX. Foto EE: Antonio Becerril

Miércoles 12 de octubre, 9:45 pm. Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, mejor conocida como Lorde, subió por segunda ocasión al mismo recinto para ofrecer una clase magistral en performance.

El espectáculo de Lorde está lleno de teatralidad. Una escalera giratoria al centro del escenario mantiene tu atención mientras Ella domina a la perfección su escenario. Al igual que una obra de teatro en tres actos, el espectáculo de Lorde es una invitación a su mundo, sus obsesiones y la inspiración de su música. Muy en el espíritu de su álbum más reciente Solar Power, Lorde nos transportó a un lugar más cálido y veraniego, fuera del frío otoñal, que hasta incluyó un cover de “Cruel Summer” de Bananarama.

Sus músicos de acompañamiento le brindan las texturas adecuadas para poder reinterpretar las canciones de sus primeros dos álbumes Pure Heroine y Melodrama, que nos llevan hacia sus canciones de desamor y los lamentos de medianoche. Pero Lorde comanda el escenario a su manera y no necesita una extravagante producción para hacer un viaje musical memorable.

Durante una hora y 45 minutos, Lorde nos ofreció una cátedra de cómo hacer un espectáculo memorable que nos llevó de un frío centro de convenciones a una veraniega playa al otro lado del mundo. Una ilusión paradisiaca para dejarse llevar y un viaje musical donde no quieres que se acabe el sueño.

antonio.becerril@eleconomista.mx