Aunque no lo crean los Millenials ni los Centennials, la democracia mexicana no nació en el 2018, como afirman los pregoneros de la 4T, quienes nos dicen que hasta aquel junio no hubo elecciones limpias y legítimas.

La transición a la democracia se facilitó por la reforma electoral de 1996, a partir de la cual las alternancias en los gobiernos fueron normalidad democrática y, por fin, se hizo una realidad el sufragio efectivo.

Así, en el 2000, por primera vez en nuestra historia el poder presidencial se entregó pacíficamente a un partido distinto al del gobierno. Somos una democracia y es falaz decir que sin ella resolverán los históricos lastres de la pobreza y la desigualdad.

EU patrocina diplomado policial

Inauguró el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, un diplomado para mandos policiales de más de 20 estados para atender feminicidios y lograr eficiencia en su actuación.

Advirtió el diplomático que ningún país puede tener prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de derecho y dar seguridad a los grupos más vulnerables y de la creciente cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Este programa, distinto a la Iniciativa Mérida, lo fondean instituciones del gobierno de Estados Unidos con más de 100 millones de dólares para “fortalecer el sistema de justicia penal”.

Vigencia del fantasma de Auschwitz

Auschwitz, el campo nazi de exterminio de judíos y otras minorías, debe ser el símbolo de atrocidades cometidas en nombre de doctrinas de nacionalismo político que terminan por pudrir el alma de las personas y las naciones.

Al conmemorar los 75 años de que se empezó a conocer la existencia de Auschwitz y los otros campos de exterminio, con horror descubrimos que renacen los odios sembrados por la perversa doctrina del nazismo.

No sólo vemos resurgir el espantoso antisemitismo, sino la creciente difusión del odio, el mismo odio que a nombre de la ideología despoja de humanidad a sus fanáticos. Y racionaliza toda atrocidad. Exorcicemos esos terribles fantasmas del pasado.

Notas en remolino

Los diputados federales desoyeron a los empresarios y aprobaron una norma para el etiquetado de alimentos. Olvidaron que no vivimos en una isla. Veremos qué hacen cuando Estados Unidos reclame y amenace porque se afectan sus exportaciones a México... Éramos muchos, dice el viejo refrán. Ahora Morena es un partido bicéfalo, tiene dos presidentes del CEN... ¿Qué pretende el Instituto Federal de Telecomunicaciones al imponerle a América Móvil una multa de 1,300 millones de pesos?... El coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, tiene que llenar las vacantes de las presidencias de tres comisiones, lo cual ya despertó las ambiciones de otros morenistas que se han sentido marginados... Los gobernadores panistas entregarán hoy en palacio su propuesta en materia de salud... Por cierto, ayer comieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador los gobernadores priistas... Critican a Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, por no pelearse con el presidente. No olvidemos que si se pelea el costo lo pagarán los neoleoneses, no su gobernador.