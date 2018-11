El aguinaldo está a punto de llegar y los fondos de inversión son una excelente alternativa. Si aún no se tiene mucha experiencia en el ámbito de las inversiones, no hay que agobiarse, pues para iniciarse como inversionista no es necesario ser un experto. Al principio, casi siempre existe incertidumbre y surgen muchas dudas al respecto: ¿será difícil? ¿Podré perder todo mi dinero? ¿Requiero de mucho capital? ¿Tiene que permanecer mi dinero mucho tiempo invertido? ¿Qué pasa si tengo la necesidad de sacar mi dinero antes del plazo?

En México existen múltiples fondos de inversión para pequeños y medianos inversionistas que sirven para que las personas que quieran invertir pongan su dinero en el mercado de valores y elijan el que más les convenga de acuerdo con la industria que quieran explorar o el tipo de instrumento que quieran comprar.

Pero, ¿qué tipo de fondo sería ideal para iniciarse en el mundo de las inversiones?, el corto plazo es una de las opciones más sencillas, sobre todo cuando se necesita liquidez o cuando la meta de inversión y ahorro es muy cercana. Los fondos de corto plazo son muy estables y no tienen alta volatilidad, ya que su principal objetivo es preservar el valor del dinero en el tiempo.

La ventaja de estos fondos es que tienen una variedad de instrumentos que permiten tener una mayor inversión y son de bajo riesgo, ya que no tienen un plazo de inversión como ocurre con los Cetes o pagarés, pero sí es importante mantener la inversión por lo menos un año para incrementar la probabilidad de obtener el rendimiento esperado.

Invertir no es tan complicado, lo ideal es conocer cómo funcionan algunos productos disponibles en el mercado. Los fondos de inversión son una alternativa de diversificación porque permiten invertir en varios instrumentos.

Para dar más certidumbre al inversionista, los fondos se especializan en varias modalidades según la política de inversión adoptada. Por ejemplo, existen fondos dedicados a:

Papeles gubernamentales (Cetes, pagarés, deuda gubernamental)

Mercados emergentes

Mercados desarrollados

Sectores industriales

Empresas específicas

Instrumentos derivados

Indizados

Regionales

Los fondos de inversión también permiten al inversionista acceder a instrumentos de inversión extranjeros, invertir en distintas zonas geográficas, en mercados emergentes y prácticamente en el mundo entero. Lo cierto es que para llegar a fondos más complejos se requiere de más capital y de un mayor conocimiento.

Ahora que se sabe que no es necesario tener una fortuna para invertir y no es complicado, hay que tomar en cuenta cuáles son las opciones que más se ajustan a las necesidades de cada persona. Lo primero que se deberá hacer es acercarse a un asesor financiero, quien, con base en la edad del futuro inversionista, su tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión que tenga planeado, podrá ofrecerle una o varias opciones de fondos de inversión para que su dinero comience a dar frutos.

*La autora es associate client servicing en BBVA Bancomer.