Un aniversario más del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio. Hoy, 28 años después sigue vigente la frase de Aldous Huxley: “la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”.

Nunca más cierta la afirmación del autor de “Un mundo feliz”. La violencia verbal de los hombres del Poder de hoy no es distinta al clima de discordia de 1994, cuando la política de México retomó el habito perverso de matar al adversario.

Hablen con sus historiadores de cabecera, verán que la violencia verbal no es inofensiva, no importa quien la use ni sus excusas, pues fácilmente se convierte en violencia física y cuando esta estalla culpan citan a Fuenteovejuna.

Palacio estira la liga con Washington

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador censuró a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos por retrasar la aprobación de recursos para poner en marcha en Centroamérica los programas sociales sugeridos por México.

Como todo en el Salón Tesorería, no fue injerencia gratuita, quizá es el reproche porque Washington firmó con Panamá, Costa Rica y Dominicana un acuerdo de cooperación.

La idea es que las tres naciones centroamericanas participen en un plan para que, con financiamiento estadunidense, aprovechan la coyuntura actual y se “incorporen a nuevas cadenas de suministro”. Nunca lo mencionaron aquí, o ¿si lo hicieron?

La diversificación del crimen organizado

Ya no debemos conformarnos con bajas en las estadísticas de homicidios para pensar que se avanza en combatir a las bandas del crimen organizado, porque éstas parecen diversificarse cada día más e irrumpir en muchos sectores de la economía.

Están presentes en la inseguridad del transporte de carga, con la tala ilegal e influyen en el mercado de madera, cobran protección y derecho de piso hasta en los tianguis de las principales ciudades.

Controlan el narcomenudeo en los destinos turísticos, el huachicoleo y, como el pasado junio en Sinaloa se colaron en las elecciones. Si no ajustan la política de seguridad, más pronto que tarde la realidad rebasará las más talentosas narrativas.

NOTAS EN REMOLINO

Gran caos vial en el Valle de México y algunas ciudades de Bajío por los reclamos de seguridad de los transportistas de carga. No agrupan a los más grandes, así que, a pesar del reclamo ciudadano, en Palacio optaron por la salinista actitud de “ni los veo ni los oigo”... Mal hacen en reclamarle a la titular de la SEP Delfina Gómez sus cancelaciones a comparecencia ante la Jucopo de la Cámara de Diputados, pues ella sólo anunció el cierre de las escuelas de tiempo completo, no lo decidió... Los suboficiales son la clave para aprovechar el expertise, capacitar a la tropa y mantener la moral, son la memoria institucional en cualquier ejército, dicen los que saben. Peligroso cuando hay descontento entre los suboficiales... Apa con las intrigas en Palacio, hasta a Tatiana Clouthier meten ya en las luchas en el primer círculo de Palacio... Sabia advertencia del Cardenal Richelieu, hombre de Estado de la Francia del siglo XVI: “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar” ...