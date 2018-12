Insisto en las oportunidades que estos días suceden en el mercado para quienes entienden la inversión bursátil como una combinación de conocimiento, disciplina y paciencia. Esta semana expongo el caso de Netflix, que contrató recientemente a Channing Dungey, exdirectora de ABC Entertainment de Disney, como vicepresidente de Contenido Original. Se unirá a la compañía en febrero, siguiendo a otros talentos de ABC, entre los que se encuentran la conductora Shonda Rhimes y Kenia Barrios. Netflix también logró atraer ejecutivos de cine como Kira Goldberg de 21st Century Fox y Tendo Nagenda de Disney, y directores de películas como Martin Scorsese o los hermanos Coen.

El consenso de analistas asigna un precio objetivo para los próximos 12 meses de 394 dólares, equivalente a un avance de 63 por ciento. No obstante, en los últimos 15 días varios confirmaron precios objetivo de 450 dólares (123 por ciento). De 36 analistas que la cubren, 25 (70%), tienen una opinión de compra. El múltiplo P/U llegó a registrar en el 2016, 400x. El actual es de 80.0x y el estimado para el 2020 es de 56.46x. Se espera su siguiente reporte trimestral el 17 de enero con una baja en UPA de 0.41 dólares en el año pasado a 0.25 dólares.

ESTRATEGIA 1: ALCANCE. La mayoría de las películas de Netflix se limitan en casa y se transmiten en computadoras portátiles o celulares. Ésa no es la experiencia cinematográfica que la mayoría de las personas en la industria aspira a crear. Pero Netflix ofrece algo que nadie más ofrece. La palabra más importante en los medios para el 2019 es “alcance”. Para esta fecha en el 2019, Netflix tendrá alrededor de 175 millones de suscriptores en todo el mundo, mientras que Disney simplemente lanzará Disney+ con cero clientes de inicio. El jefe de Contenido de Netflix en la conferencia del 3T18 señaló: “Los directores quieren que sus películas estén en la discusión y pueden hacerlo en Netflix de una forma que nunca habían visto”. No habrá mucha discusión sobre las series o películas exclusivas de Disney+ en los primeros días porque sólo llegarán a unos pocos millones de personas. Incluso si el contenido es excelente, no tendrá la misma exposición que con Netflix.

ESTRATEGIA 2: ORIGINALIDAD. Disney y otros estudios de cine importantes pueden proporcionar un alcance masivo para los mejores talentos cinematográficos y garantizar a los creadores acceso a la experiencia cinematográfica completa. Disney y Fox producen algunos de los éxitos de taquilla más importantes del mundo. Los estudios pueden poner grandes cantidades de dinero en marketing detrás de sus mejores películas para llegar a una amplia audiencia. Pero las mejores películas del pasado reciente han estado dominadas por secuelas y adaptaciones. Las 10 mejores películas del 2018 se basan en la propiedad intelectual existente.

OTROS TAMBIÉN LO ESTÁN HACIENDO. Netflix no es la única compañía cazatalento. Amazon y Apple han atraído grandes nombres. Mientras que Amazon tiene más de 100 millones de miembros de Global Prime para atraer ejecutivos y creadores, Apple (sin un servicio de transmisión) está promocionando que su contenido estará disponible para 1,300 millones de dispositivos Apple activos en todo el mundo. Ese alcance potencial (y una cantidad considerable de dinero en efectivo) ha permitido atraer talentos como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Justin Lin, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. Cualquier compañía con una plataforma para llegar a decenas de millones de espectadores y una cantidad extraordinaria de dinero puede adquirir las partes necesarias para armar un estudio de primer nivel capaz de producir contenido que “estará en la discusión”, mientras que las grandes empresas como Disney y Fox todavía tendrán que gastar mucho en talento y marketing para sacar sus productos directos al consumidor y ampliar su alcance.

Es Socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]