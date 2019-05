En Salamanca fue asesinado Gilberto Muñoz Mosqueda. Un líder sindical, dicen los medios. Sí, pero no cualquier líder sindical, es el dirigente de un sindicato nacional, uno que agrupa a más de 20 trabajadores de la industria petroquímica y dirigente de la CTM nacional.

Se desconocen los móviles del crimen, pero inquieta que ocurra en momentos en que se inició una transición en el sector laboral, transición que bien puede desatar feroces disputas entre dirigentes obreros.

Deben esclarecer el crimen, para asegurarse que no se quiere disimular un asesinato con fines políticos en medio de la ola de criminalidad de Guanajuato. Si así fuera. Prevengámonos, significaría que se soltaron los demonios.

Refinería: inevitable, no inesperada decisión

Agrias críticas por la decisión del gobierno de la República de que, al declarar desierta la licitación para la construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se haya decidido que la construyan Pemex y la Secretaría de Energía.

Agudas, indignados y sensatas, de todo en las opiniones escuchadas. Quizá es una decisión equivocada, un gravísimo error del Presidente López Obrador, pero, si uno ve el asunto desde su perspectiva, concluye que no tenía otra opción.

Muchos piensan que gobierna desde julio, pero apenas cumplió cinco meses en el poder. Impensable que a cinco meses de su sexenio anunciara la cancelación de una de sus grandes promesas de campaña. Chueco o derecho, sería un tiro en el pie.

Morena: es única opción para Yeidckol

Anda la dirigente nacional de Morena Yeidckol Polenvsky de gira por varios Estados, para serenar ánimos exaltados por rencillas locales, pues de le ordenó fortalecer las estructuras locales del partido.

Sabe que eso es crucial para las elecciones de 2021 y sabe también que no puede fallar, lo sabe desde que aceptó el encargo. Por eso rechaza la sola sugerencia de que puede ir a un puesto en el gobierno.

Sabe que Morena es su rol en la Cuarta Transformación, pero no debe descalificar a otros morenistas como "advenedizos en el movimiento que construimos". Puede recibir una llamada que le diga: "¿construimos?

NOTAS EN REMOLINO

Ya explicó Marcelo Ebrard en Palacio Nacional que frialdad es lo menos que puede decirse de la respuesta del gobierno de Donald Trump a cambiarle el carácter y objetivos a la Iniciativa Mérida... Para este sábado tres Congresos estatales habían ratificado la reforma constitucional de la Reforma Educativa. Dicen que así será en los demás Congresos. Una iniciativa que se moverá a velocidad Warp, o sea, diez veces la velocidad de la luz. ¡Cuánta eficiencia!... Si el gobierno de México no cambia su narrativa en materia de migración, si la mantiene por razones políticas, sólo facilita el camino a los "coyotes" que convencen a los centroamericanos que pueden llegar sin problema hasta la frontera con Estados Unidos... Quizá, dicen algunos expertos, el gobierno federal pueda tener una red de internet que cubra hasta el último rincón de la República. Sin embargo, advierten, no será rentable, lo cual exigirá que reciba subsidios... Una pena que los legisladores anden tan ocupados en transformar a México que se olvidan de que tienen un Canal que transmite las sesiones de las dos Cámaras y que, por ahora, ni siquiera se han ocupado de designar director. Olvidan que el buen empieza por casa... El gobernador veracruzano Cuitláhuac García tiene una obsesión que ya es patológica para buscar destituir al fiscal de la entidad, no designado por él. Y, mientras en el Estado la violencia no la contiene ni la Guardia Nacional...