Existe mucho temor por ver inflación persistente con detenimiento económico y eso es muy contagioso. En México la crecida inflacionaria no es menor y aún no hemos visto lo peor

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre es un placer saludarte.

Hablando de sabores, el título tal vez te sea de mal sabor, especialmente cuando los commodities son altamente culpables de las fuertes escaladas inflacionarias recientes. Como dicen por ahí, vendrán cosas peores porque las industrias de transformación aun no terminan de pasarle la etiqueta completa al consumidor.

Como sabes o tal vez puedes sentir, los costos levantan más rápido que la velocidad a la que las industrias pueden pasarle el efecto al consumidor. En muchos casos, cuando el espacio competitivo entre empresas es férreo. Es difícil ser el primero en levantar los precios pues podría repercutir en perdida de mercado. Las cadenas de supermercados son especialistas en espantar a los proveedores con el petate del muerto, así que a menos que seas el líder de categoría, el incremento de precios es un evento delicado.

Perder espacio de anaquel es muy costoso. Normalmente las industrias tienen claro que esto de alzas en muchos commodities es un proceso cíclico y saben que tal vez si aguantan y estiran lo suficiente el inventario comprado de materias primas, libran la guadaña y evitan al máximo elevar los precios para que con ese viento de cola que les da tener materias primas más baratas respecto del reemplazo inmediato le mantenga a flote.

Esa es normalmente la primera esperanza, sin embargo, llega el momento en el que las materias primas se agotan y los precios de commodities varios no respetan los ciclos naturales.

Justo ahí arranca el aflojamiento de márgenes, luego se busca cortar costos, y en ocasiones sacrificando algunas esquinas y cuando no hay de otra, pues a subir los precios. Hoy en el concierto económico no sabemos en qué proceso estamos dentro de los antes citados y mucho me temo que no todo mundo le ha puesto al consumidor el efecto real de las alzas de materias primas.

Tras lo anterior, este debería ser el espacio dedicado a la descripción de las razones por las que las materias primas y en general los commodities varios han escalado. Me parece que eso es para un tratado distinto y en mucho las razones ya las sabes.

Lo que voy a resaltar es que ya hay lugares en el mundo que responden a los mercados exportadores con hostilidad en respuesta a esta crecida de costos y presiones inflacionarias, el último en manifestarse en ese sentido fue Indonesia, que es en todo orden el amo y senior de las exportaciones de aceites de palma.

Bueno, pues en el afán de bajar el precio de dichos aceites internamente, ha suspendido las exportaciones de aceites refinados y no es un impacto menor para el mundo.

La inflación tiene una secuela larga aun por delante, pues aun cuando la autoridad intente hacer todo lo que pueda para frenar esta crecida. Me parece que va tarde, y lenta, el mes entrante muy seguramente veremos acción rapaz de la Reserva Federal norteamericana que levantará las tasas y pondrá a la venta buen parte de los activos que arrastra en su hoja de balance, eso restringirá liquidez en el mercado, y lógicamente se frena la actividad económica. La cuestión es ver si acude a esta cirugía con bisturí, o con sierra eléctrica.

Existe mucho temor por ver inflación persistente con detenimiento económico y eso como sabes es muy contagioso. En México la crecida inflacionaria no es menor, y como te comenté hace un rato, aún no hemos visto lo peor.

Es tiempo de finalizar y para ello solo diremos que tristemente existe una medicina para toda la problemática anterior, pero los efectos secundarios son peores que la enfermedad en sí misma. Se sigue llamado Covid-19 de fondo, aunque trae un disfraz cambiante. China y su política cero Covid está rompiendo nuevamente el orden de las cadenas de suministro, la parálisis en Shanghái y lo que eso acumula hace la inercia de una escalera eléctrica en un centro comercial.

Si la escalera viene lleva y se obstaculiza con algo, el efecto es que inevitablemente los que están montados en ella caerán hasta que no quede uno de pie, o se detenga el motor.

Esto es lo que estamos viendo como ese condimento que tal vez esta malo y amargo la receta de siempre, China es la fiesta de la demanda y sin ella, la cosa no tiene mucho ambiente.

Sigamos de cerca esto porque lo que arranco hace un par de años, cierra circuito y no sabemos si sale al mundo atenuado o aumentado. De guerra y ciclo agrícola hablamos luego.

Ánimo

aochoa@rjobrien.com