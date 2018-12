Las 85 mejores (y peores) series y miniseries de TV del 2018 en TV abierta, de paga o streaming

1. Fargo T.2 (FX) - Noah Hawley sigue encontrando estructuras narrativas sorpresivas (estilísticamente en sintonía con la época) para contar estas sagas criminales inspiradas en el universo creado por los Coen. Esta guerra de clanes en los años setenta, vuelve a subir la barra para una serie que ya la tenía en alto. 2. Casual T.4 (Hulu) - En su temporada de despedida, la familia disfuncional por excelencia encuentra un poquito de madurez, reconociendo que en términos emocionales, sus sentimientos son todo menos casuales. 3. La casa de papel T.1-2 (Netflix) - El mayor asalto de la historia es un plan cuidadoso, delirante y profundamente adictivo. La serie limitada que puso al Banco de España (y al profesor) en las televisoras de todo el mundo. 4. Black Sails T.4 (Starz) - La temporada final de la mejor serie de piratas de la historia nos deja un pabellón negro ondeando y la mirada nostálgica con la que cerrábamos hace años los libros de Salgari. 5. The Good Place T.3 (NBC) - Filosofía existencialista, el cielo, el infierno, y la trascendencia humana, todo en clave de humor absurdo y genial. 6. Bosch T.4 (Amazon) - Tres novelas de Michael Connelly entrecruzadas construyen la cuarta entrega de uno de los mejores policíacos de la televisión reciente. 7. Legion T.2 (FX) - Mutantes marginales en un universo esotérico y desconcertante que nos hace cuestionar los pilares de una realidad casi surrealista. La cima creativa del universo Marvel (nunca más alejada de las versiones Disney). 8. Kiss me first T.1 (Netflix) - ¿En dónde se gesta la verdadera realidad virtual: en los dispositivos tecnológicos o en la mente de los usuarios? Este thriller inmersivo y escalofriante explora las posibles respuestas, pero no sin dejarnos de tarea sus propias preguntas. 9. Killing Eve T.1 (BBC America) - Duelo de cazador y presa entre una peculiar agente del MI-6 y una asesina profesional, ¿pero quién es el cazador y quién la presa? 10. Merli T.1 (Netflix) - Una invitación irresistible para unirse a una clase de filosofía, mala leche, humor, empatía y cinismo con corazón. 11. Bodyguard T.1 (Netflix) - Thriller político británico (sin Brexit) para el que conviene tener a la mano el teléfono de un buen cardiólogo. 12. The Marvelous Mrs. Maisel T.1 (Amazon) - Un ama de casa que escapa del papel predestinado para las mujeres en el Nueva York de mediados de siglo gracias a la canalización catártica y terapéutica del stand-up. 13. Patrick Melrose (Showtime) - El mosaico vital de Melrose, la relación con su padre, la manera en que sobrevive las adicciones y la crueldad que le ofreció la vida, le tomaron a Edward St. Aubyn cinco novelas. Cada una de ellas ocupa un episodio de esta dura y magistral serie limitada. 14. Castle Rock (Hulu) - El universo extendido de Stephen King tiene nuevos habitantes (y pesadillas): se vale temblar. 15. El ministerio del tiempo T.1 (Netflix) - Clase de historia, ciencia ficción y conspiraciones en que los agentes del ministerio del tiempo deben salvar la historia de España (y la suya propia) sin que una destruya a la otra. 16. The fourth estate (Showtime) - Cuatro documentales insólitos sobre la difícil cobertura de los reporteros del New York Times en el primer año de Trump: nuestra admiración y perplejidad. 17. The Americans T.5 (FX) - No hay nada más peligroso para una familia de espías, que resolver sus dilemas morales y emocionales en medio de la paranoia de la guerra fría. 18. Billions T.3 (Showtime) - Con pasión, lealtad y traición a la alza, magnates y abogados deben establecer nuevas alianzas. 19. Sneaky Pete T.2 (Amazon) - Recuerde su dosis de dramamina entre tantas vueltas de tuerca. 20. The Alienist T.1 (Netflix) - En un Nueva York primitivo, un grupo de detectives improvisados deberá atrapar a un peligroso asesino de niños. 21. Fear the walking dead T.3 (AMC) - Zombis mexicanos, el mercado negro de Tijuana y una secta existencialista reviven la franquicia alternativa del apocalipsis. 22. Safe Harbour (Hulu) - Refugiados musulmanes en Australia buscan venganza o catarsis. 23. No Activity T.1 (CBS) - En un operativo de vigilancia eterno, el ocio se vuelve el padre el origen del mejor humor. 24. The looming tower (Hulu) - La investigación de Lawrence Wright sobre septiembre 11, dramatizada en una miniserie, tensa y enervante, en la que saber el final no reduce el suspenso. 25. The Affair T.4 (Showtime) - Los ingredientes y la técnica están ahí, pero el platillo final resulta amargo. 26. Ozark T.2 (Netflix) - Es complicado lavar dinero entre chacales. 27. New Amsterdam T.1 (NBC) - La mejor saga médica desde ER (pero no es ER). 28. Doctor Foster T.1 (Netflix) - Exploración sobre infidelidad, dolor y venganza. 29. I’m dying up here T.1 (Showtime) - El sueño americano recreado en un grupo de comediantes que buscan encontrar su voz, y la puerta a la fama. 30. A million little things T.1 (ABC) - Snif. El drama emocional que nos conmueve aunque se le vean todos los hilos. 31. Deadwind T.1 (Netflix) FIN - Noir finlandés de primera. 32. Ultraviolet (Netflix) - Una chofer de Uber y sus cíberamigos solucionan los casos difíciles de la policía polaca. 33. Timeless T.2 (NBC) - La carrera contra el tiempo y la cancelación. 34. The Rookie T.1 (ABC), 35. Seven Seconds T.1 (Netflix) - La injusta justicia estadounidense. 36. The good fight T.2 (CBS) - Remedio catártico para sobrevivir la era Trump. 37. Maniac (Netflix) Experimento disparejo al borde de perder el rumbo. 38. The Defenders MS (Netflix) - El equipo Marvel de Netflix se une y consigue librar una temporada sólida sin capítulos de relleno. 39. El mecanismo T.1 (Netflix) - Los orígenes del escándalo Odebrecht están en las calles de Brasil. 40. Succession T.1 (HBO) - Nido de serpientes oligarcas. 41. Tin Star T.1 (Amazon) El sheriff debe resolver el caso, si consigue permanecer sobrio. 42. Harrow (AUS) El forense que resuelve crímenes también quiere ocultar el más misterioso de todos. 43. Shut Eye T.2 (Hulu) - Entre gitanos no conviene leer la buena fortuna. 44. Collateral (Netflix) - Miniserie británica sobre paranoia terrorista. 45. SMILF T.1 (Showtime) La pura mala vida desde un cristal tan sentimental como corrosivo. 46. This is America T.1 (Showtime) - Delirio catártico para seguir renegando de la era Trump. 47. The Tick T.1 (Amazon) - Una parodia de superhéroes que nos rescata del exceso de superhéroes. 48. La Mante T.1 (Netflix) - Terapia edípica para hijos de asesinos seriales. 49. Perdidos en el Espacio T.1 (Netflix) - Siguen perdidos pero su extravío es más entretenido cuando suben los valores de producción. 50. How to get away with murder T.4/5 (ABC) - El equipo vuelve a meterse en problemas… hay gente que no aprende. 51. Scandal (ABC) - Una temporada final que sataniza y redime a la odiosa Olivia Pope. 52. Animal Kingdom T.1 - La familia criminal como estudio de una manada salvaje. 53. Marvel Agents of SHIELD T.5 (ABC) - Los que salvan al mundo cuando los Avengers se pelean. 54. Good Behavior T.1 (TNT) - Una adicción que quisiéramos superar. 55. Superstore T.3 (NBC) - Comprar en Walmart sí puede ser divertido. 56. The Resident T.1 (NBC) - Drama médico donde la verosimilitud está en cuidado intensivo. 57. Single Parents T1 (ABC) 58. Mom T.6 (CBS) - Cuando tu protagonista gana el Oscar al mismo tiempo que se te terminan las ideas. 59. Bron Broen T.4 (Swe) - El formidable policial escandinavo entra en decadencia, ata todos los cabos y cierra. 60. El negocio T1 (HBO) - Cuando en Brasil confluyen la prostitución y el marketing. 61. Comedians in cars getting coffee T.1 - El título lo dice todo. 62. Manifest T.1 (NBC) - Los pasajeros no encuentran cupo en el Oceanic 815 y vuelan por esta aerolínea de bajo costo. 63. 3% T.1 (Netflix) - En el Brasil postapocalíptico el paraíso está al alcance de quien sobreviva el juego. 64. The Walking Dead T.8 (AMC) - Temporada de reestructuración en busca de ratings perdidos. 65. Dark T.1 (Netflix) 66. Ordeal of Innocence (Amazon) - Agatha Christie se revuelca en la tumba. 67. Blindspot T.3 (NBC) - Refriendo guiones en una tercera amnesia. 68. Blacklist T.4 - En la lista deben estar sus guionistas. 69. Orville T.1 (FOX) - La parodia sangrona de Star Trek. 70. Retribution T.1 (Netflix) 71. Bordertown T.1 (Netflix) Noir Finlandés de segunda. 72. Paranoid T.1 (Netflix) - Policial hormonal inglés. 73. The Rain T.1 (Netflix) - Pretextos daneses para no bañarse. 74. Reverie T.1 (NBC) - Escapismo y autoayuda. 75. The Joey McHale Show T.1 (Netflix) - Algunos programas no sobreviven al ser resucitados. 76. Absentia T.1 (Amazon) - Veamos: FBI, amnesia, asesinos y conspiraciones: Deja vu. 77. Glacé T.1 (Netflix) - Carnicería con refrigerador incluido. 78. The X-Files T.12 (FOX) - El talento de Chris Carter desapareció, un caso para Mulder y Scully. 79. Star Trek Discovery T.1 (CBS) - Su misión: explorar un universo de aburrimiento. 80. The Preacher T2 (AMC) 81. Shades of blue T.3 (NBC) - ¿Se saldrán otra vez con la suya? A quién le importa. 82. Taken T.2 (NBC) - El reto es terminar cada capítulo con menos presupuesto que el anterior. 83. The Break with Michelle Wolf T.1 (Netflix) - Una prueba de resistencia para tus oídos. 84. Somewhere between T.1 (Netflix) 85. American Horror Story: Hotel - Terror meh que no asusta ni con Lady Gaga.

