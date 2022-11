México: inmunea los riesgos globales

A Ricardo Carbajal por sus conceptos

En la coyuntura actual se advierte una cantidad considerable de riesgos internacionales que, de materializarse detonarían aún más afectaciones de las que se resienten en los ámbitos económico, migratorio, pobreza y bélico. El tablero se encuentra repleto de incidencias lo que nos lleva a comprender que no existe más espacio para más riesgos. Asistimos al inicio formal del conflicto económico, tecnológico y militar entre China y EU por el dominio del mundo en el siguiente siglo. Al mismo tiempo, Rusia, lleva meses ocupando territorios de Ucrania en un conflicto en el que tanto occidente como oriente defienden intereses tan antagónicos que desconciertan a los propios ucranianos. Con lo anterior, la crisis de energéticos está seriamente afectando a las economías más desarrolladas de Europa lo que, aparejado a los altos niveles de inflación, ponen a la región al borde de una profunda recesión. Adicionalmente, observamos las tensiones en Corea del Norte y Taiwán, naciones que respectivamente cuentan con capacidad militar e influencia notable en la producción de microcomponentes vitales para el futuro de la electrónica. Por último, estamos sintiendo la caída de las economías con niveles de inflación no vistos en décadas y, como consecuencia, ajustes monetarios severos. Atestiguamos el surgimiento de una nueva era económica y geoestratégica.

En este complejo escenario, México está exento de que estos riegos afecten directa o indirectamente a nuestra economía. La razón es clara, es nuestra vecindad con EU lo que evidentemente nos blinda de lo que ocurre en el entorno internacional. En menor medida lo es, 29 años de sociedad comercial pese al reciente asedio al tratado comercial trilateral. Bajo esta lógica podemos argumentar que, por ejemplo, el conflicto entre EU y China no hace más que beneficiar a nuestro país. Lo mismo podemos decir de la crisis enérgica y alimentaria producto del conflicto bélico en el centro de Europa, mientras la región europea batallará por un tiempo, México estará atado a la economía que mejor y más rápidamente saldrá adelante. El apretón monetario global no tiene mayor impacto en la paridad peso/dólar, es más, ha propiciado que el diferencial de tasas provoque que nuestra moneda junto con el real brasileño, no hayan sufrido pérdidas como la mayoría de las monedas. Las recurrentes tensiones con Corea del Norte se inscriben dentro de las tensiones en el continente asiático. En suma, no existe un riesgo del exterior que actualmente afecte a nuestro país ni sus expectativas futuras, por el contrario, México está en la antesala de ser la nación más beneficiada de la inestabilidad político–económica internacional.