A pesar de la pandemia generada por Covid-19, México sigue con rumbo fijo y acelerando hacia una reactivación económica favorable, estable y benéfica para las y los mexicanos que, con esfuerzo, día a día trabajan para darle mejores condiciones de vida a sus familias.

A raíz del avance en la estrategia de vacunación impulsada por el Gobierno de la República, en la cual hasta la fecha se ha vacunado al menos con una dosis al 63% de la población mayor de 18 años, se ha dado la apertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias correspondientes, de los establecimientos y las actividades económicas de nuestro país.

Esto ha provocado que el sistema financiero mexicano muestre una posición sólida, caracterizada por niveles de capital y de liquidez por encima de los mínimos regulatorios.

Por lo anterior, México ajustó sus perspectivas de crecimiento para el cierre de 2021 al pasar de 4.8% a 6.0% según cifras de Banxico, lo que resulta alentador para las empresas nacionales, además de generar confianza en los inversionistas extranjeros interesados en tener sus activos en territorio nacional.

Por otro lado, los apoyos y estímulos económicos a pequeñas y medianas empresas son fundamentales para seguir en este camino, no debemos descuidar a los generadores de empleo.

Además, derivado de la Ley de Austeridad Republicana y la disminución significativa de la corrupción y del saqueo sistemático, se han generado grandes ahorros que repercuten directamente en finanzas sanas y estables que permiten tener un crecimiento y desarrollo económico favorable para nuestro país.

Es importante no bajar la guardia y no descuidar las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, así como mantenernos informados de los cuidados necesarios para no recaer en una nueva ola de contagios generalizados que podrían llegar a verse reflejados en un nuevo cierre de los comercios y actividades, lo cual, desaceleraría la economía.

Con el liderazgo del senador Ricardo Monreal Ávila, al interior de la Comisión de Hacienda y desde el Grupo Parlamentario de Morena, trabajaremos por darle continuidad a esta estabilidad económica, que con esfuerzo y acciones efectivas ha venido impulsando la administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

*Alejandro Armenta Mier es senador de la República.