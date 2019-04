Lo dicho, el Senado de Ricardo Monreal puede reclamar con energía a sus pares en Washington. El gobierno de la República tiene que cuidarse de no meterse entre las patas de los caballos, léase las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Se torearán los desplantes de un presidente en busca de su reelección y se resolverán, una por una, cada medida que se le ocurra a Trump, como que no cierre la frontera, pero sí la ralentiza cuando quiera.

Pese a todo, la Casa Blanca maniobra para el año próximo impulsar cambios a la ley de migración y así facilitar el ingreso de mano de obra para la construcción y los agricultores norteamericanos, lo cual abrirá una rendija para la diplomacia.

Legaloides, designaciones presidenciales

Al no lograr que se aprobaran sus propuestas en las ternas enviadas al Senado para llenar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así dice la ley, podrá designar a quien quiera.

La oposición afirma que es una maniobra autoritaria. No es así, porque la facultad ejercida por el presidente está en una ley que ni siquiera él escribió, se escribió en el pasado sexenio, al menos en lo relacionado con la CRE.

Curioso que el presidente aproveche un recurso “legaloide”, pues acaba de amenazar con denunciar a los jueces que empleen argumentos “legaloides” para liberar acusados. Quizá que calcule que sólo vale para él, no para los demás.

¿Todos ganan si complacen a la CNTE?

En las dificultades para lidiar con las intransigencias de la CNTE, se alega que se buscará el consenso, lo cual, como ya se lo advirtió Joaquín López Dóriga a Mario Delgado, es punto menos que imposible cuando se habla con el magisterio radical.

La SEP y el coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados explican y explican a los profesores y se comprometen a tomar en cuentas todas las propuestas de la CNTE.

Lo peor es que al resto de los ciudadanos nos dicen que de la reforma educativa que negocian con la CNTE “todos ganarán”. Me temo que eso ni ellos lo creen.

Hasta hoy la percepción es que los aliados incómodos de la campaña presidencial ya mostraron las mañas de siempre y, por ahora, el gobierno federal da la impresión de debilidad.

NOTAS EN REMOLINO

El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos ha dicho que Trump tiene que empujar la aprobación del T-MEC firmado el pasado noviembre. Es un gran triunfo y cumplimiento de promesas de campaña. Pues sí, pero la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ya dijo que no le va a dar ese triunfo a Trump, al menos no antes de las elecciones presidenciales... Aquí, tras el mensaje de aplicar la ley a los migrantes centroamericanos, el gobierno de la República busca cómo ajustar la política migratoria, sí humanitaria, pero que aliente a una masiva invasión de territorio mexicano... El gobierno de la 4T parte de una premisa riesgosa: no hacer obras que se puedan terminar en este sexenio. Una limitación grave para el desarrollo, sin duda... Una barbaridad la propuesta de la diputada del PVEM para destruir todas las estatuas de Colón y Cortés y borrar los nombres en las calles que lleven ese nombre. Lo peor, que lo proponga un partido cuyos dirigentes podrían desafiar a los mejores trapecistas y contorsionistas del Cirque Du Soleil... Cuidado con las importaciones de carne de cerdo de EU. Por la reducción del número de inspectores sanitarios en la Unión Americana se relajará la revisión de lo que exporta...