Desde antes de diciembre de 2018, empezó el gobierno lopezobradorista su labor de desmantelamiento de obras y programas del ancient regime, incesante tarea que no ha cesado desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Combatir la corrupción es el leit motiv para eliminar instituciones, pero en 35 meses no han construido ninguna, al menos ninguna que haya mostrado eficacia y competencia en lo más prosaico de la tarea de gobernar: la administración.

Si persisten las rutinarias impericias administrativas del Gobierno, el discurso del 30 de septiembre de 2024 parafrasearía a Gorbachov: “las viejas instituciones no terminaban de desaparecer y las nuevas no terminaban de asentarse y… todo se derrumbó”.

Prisión preventiva, castiga la pobreza

Todos los Presidentes reaccionan disgustados a las decisiones judiciales que no les favorecen, no es la excepción el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él emplea retórica hiperbólica, como que la justicia es sólo para “fifís”.

Esta vez el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar no cedió terreno al hablar del fallo que hará inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales.

Dio un argumento jurídico: atenta contra la garantía de presunción de inocencia, pero también el ministro presidente de la SCJN dio un argumento social y político: “la prisión preventiva oficiosa castiga a los más pobres”. Aléguenle al ampáyer.

Revelaciones de la SSA a diputados

A pesar de que la mayoría de diputados morenistas lo arroparon, sudó la camiseta el titular de Salud Jorge Alcocer para responder a los implacables y acres reclamos de la oposición. Cosas de aptitud escénica, supongo.

Reconoció lo que siempre negaron: el desabasto de medicamentos oncológicos, pero también, en afán de congruencia con la línea sexenal, acusó al pasado por “el déficit de 170 mil médicos en el sistema de salud”.

Con ese argumento se sustentan las universidades patito del Gobierno, pero nadie preguntó siquiera si habría dinero para pagar sus salarios y al mismo tiempo pera construir y operar la gran infraestructura que los ocuparía. Quizá pensaron que ya había sudado bastante.

NOTAS EN REMOLINO

Mientras el inquilino de Palacio explicó que el caso de la extitular de Sedatu Rosario Robles es caso de la FGR, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se lanzó directamente contra la exfuncionaria. Olvidan el consejo reyesheroliano que hay momentos en que los funcionarios no deben declarar… A Fidel Velázquez le preguntaron los reporteros: “¿es usted líder charro?”. Respondió: “cuándo me ha visto a caballo”. Para que las nuevas generaciones no aceptan “fake news… Vale la pena que los alcaldes de oposición decidan como enfrentar la ofensiva que no cejará desde Palacio Nacional, donde no se digiere la derrota del pasado junio. El martes contra Sandra Cuevas. Atentos, porque están bajo estrecha vigilancia… Singular perspectiva de su tarea la que tiene el Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda quien dijo: “el fallo de la SCJN hará que le pierdan el miedo al fisco”… Desde su marxismo, pero eficaz administración que le ganó aplauso de todos en la alcaldía de Madrid recordó Enrique Tierno Galván: “En política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal…”.