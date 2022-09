Medios públicos federales en el presupuesto 2023

Ya es casi definitivo: los medios públicos federales no han sido relevantes ni importantes para el gobierno de la Cuarta Transformación.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (el penúltimo de la administración de López Obrador) contempla un ligero incremento para los medios públicos federales, pero sólo para responder a la situación y no a un verdadero interés por aportarles más recursos para mejorar su difícil situación.

Los medios públicos eran la única opción que equilibraba en términos de libertad de expresión, contenidos plurales, diversos, culturales y educativos a la oferta apabullante de los medios de comunicación comerciales.

Esa importante función de equilibrio y contrapeso no ha sido suficientemente alcanzada ni desarrollada por los medios públicos federales, estatales, universitarios, judiciales o legislativos. Incluso, han sido rápidamente rebasados por las plataformas de streaming y las redes sociales de videos cortos que tienen mucha más pluralidad y diversidad que cualquier medio de comunicación público o comercial.

El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones advierte que todos los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

En cuanto a la independencia editorial, el valor más importante, algunos medios públicos han transitado del oficialismo característico de las administraciones panistas y priístas a una abierta postura propagandista, donde decididamente defienden y apoyan un buen número de iniciativas y políticas del gobierno de AMLO, de la Cuarta Transformación y el partido Morena. Son los casos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), el Canal Once y Notimex antes de la huelga.

El proyecto de presupuesto de los medios públicos no les alcanza ni siquiera para terminar el año y pagar la nómina, mucho menos para implementar proyectos de infraestructura, modernización tecnológica o producción de contenidos audiovisuales relevantes, lo cual sí les permitiría ser un contrapeso y equilibrio a la oferta comercial de contenidos e información.

Las y los directores de los medios públicos solicitan y visitan con frecuencia a la Secretaría de Hacienda para solicitar ampliaciones presupuestales, sobre todo a partir de la segunda mitad del año, porque su presupuesto inicial nunca les alcanza ni siquiera para cumplir con el gasto corriente.

No son las autoridades sectoriales como la Secretaría de Cultura o Educación Pública que fungen como cabezas de sector, ni siquiera la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República: el verdadero patrón de los medios públicos federales es la Secretaría de Hacienda.

A través de la autoridad hacendaria se ejerce el verdadero mecanismo de control sobre los medios públicos en el gobierno de la 4T, dependientes de que se autoricen y otorguen las ampliaciones presupuestarias que les permita cumplir con sus compromisos operativos, salariales y el pago a proveedores básicos para su subsistencia.

Sin autosuficiencia presupuestaria para los medios públicos no existe una auténtica independencia editorial (porque siempre va a existir cautela en el tratamiento informativo); mucho menos autonomía de gestión financiera, porque el presupuesto se limita a servicios personales y gasto de operación; tampoco pleno acceso a tecnologías, porque no alcanza para invertir en ellas; ni defensa de sus contenidos, porque lo más costoso de producir en los medios de comunicación son los contenidos relevantes.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), presidido por Jenaro Villamil, recibirá un presupuesto de 825.2 millones de pesos en 2023, una reducción de 33.92% respecto al monto de 2022 (1,248.9 mdp).

El SPREM ha sido el medio público más favorecido durante la 4T. Sus aumentos presupuestales han estado etiquetados para la instalación de infraestructura y la ampliación de la cobertura, porque su ley lo conmina a procurar la más amplia audiencia y la máxima cobertura geográfica y social.

La estrategia del SPREM consiste en la compartición de infraestructura para ampliar la cobertura de medios públicos coordinados como Canal Once, Canal 22, TV Educativa, TV UNAM y Canal del Congreso, sin duplicar el gasto en inversión y obra, equipos de transmisión y personal técnico. El SPREM tenía previsto captar ingresos propios por 200 mdp en 2021, pero sólo recaudó 49.9 mdp.

El SPREM opera el sitio web Infodemia@ para combatir las noticias falsas. En 15 meses ha desmentido más de 3 mil noticias o videos falsos, engañosos o alterados, principalmente de Covid 19, vacunas, temas de política, seguridad y medicamentos, excepto los datos falsos o engañosos que constantemente comunica el presidente AMLO en la conferencia de prensa matutina.

Televisión Metropolitana (Canal 22), sectorizada a la Secretaría de Cultura, mejorará su presupuesto 4.57% a 141.7 mdp, ni siquiera para responder a la inflación de 8 por ciento.

La televisora dirigida por el cineasta Armando Casas volvió a superar sus expectativas de ingresos comerciales. En el Informe de Autoevaluación 2022 proyectó obtener ingresos por 30 mdp y alcanzó 33.5 mdp, aunque menos que los 37.4 mdp de 2020. El Canal 22 incrementó sus audiencias en 2021 a 63.4 millones de personas, un aumento considerable respecto de 2020 (40.5 millones de personas).

Canal 22 aparece en el Digital News Report del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford como uno de los medios públicos con mayor alcance semanal, con 9 por ciento.

Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, dirigido por Carlos Brito Lavalle, mejorará su presupuesto apenas 5.13% a 602 mdp. El Canal Once es la televisora pública con mayor cobertura y alcance. En junio de 2022 su alcance fue de 86.7 millones y el Canal Once fue visto por 28.9 millones de personas.

El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), dirigido por Aleida Calleja, recibirá 271.4 mdp. Sin embargo, es un presupuesto engañoso porque incluye las aportaciones fiscales que sólo son 209.9 mdp para gasto corriente y el resto por ingresos autogenerados.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) tiene contemplado un presupuesto de 237.6 mdp, a pesar de que la agencia dirigida por Sanjuana Martínez está en huelga desde el 21 de febrero de 2020. Notimex es el mejor ejemplo del desinterés de la 4T por los medios públicos. Ni Notimex ni el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) tienen información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Finalmente, Radio Educación (dirigida por Jesús Alejo Santiago, en sustitución de Gabriel Sosa Plata) tiene presupuestado 82.4 mdp para 2023. Los enlaces a los informes anuales y estadísticas en las obligaciones de transparencia para 2020 a 2022 de Radio Educación están rotos o no contienen información.

Twitter: @beltmondi