A diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador al asumir el gobierno de CDMX en casi todas las oficinas despidió a personal con experiencia; lo reemplazo con inexperto, pero leales suyos.

Así, en la vieja SETRAVI, por “presunción de corrupción” cancelaron el viejo sistema de fabricación y entrega de placas para vehículos. La entrega empezó a tardar meses, casi un año. Casi cinco años después ya entregaban a tiempo, como antes.

En diciembre de 2018, “por prácticas corruptas”, cancelaron el sistema de compra de medicamentos, insumos y equipo médico, y el nuevo no funciona. Como ayer, no rectifican –“sería aceptar un error”. Recemos para que la curva de aprendizaje en salud no sea tan larga como aquella de las placas.

Disruptiva la visión solamente electoral

Nada es inusual que, como dice don Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de Palacio Nacional: “antes clientela electoral que otra cosa”, es el homo politicus, pero no pueden olvidarse las exigencias del gobernar.

Por ejemplo, la narrativa electoral en el caso de los reclamos de un sector de los pueblos yaquis de Sonora ha sido disruptiva y creó divisiones sociales que le crean grave dilema de estabilidad al gobernador electo Alfonso Durazo.

No es el único caso, razón demás para que alguien en Palacio Nacional entienda que la forma más honesta de lealtad es la franqueza, aunque cada vez se jueguen la chamba, pero le evitan sofocones y ayudan a la estabilidad política.

La UIF no basta contra las bandas de trata

Anuncia con bombo y platillo el doctor Santiago Niego, de la Unidad de Inteligencia Financiera haber congelado cuentas por 147 millones de pesos a las bandas de trata de personas.

Es un error que eso basta para combatir a las bandas criminales que lo mismo trafican con niños para venderlos para adopción que usarlos para involuntarios donantes para clandestinos trasplantes, que prostituyen mujeres.

Aun cuando no fueran los receptores del 30 por ciento de las remesas las bandas criminales, cono dice un informe oficial; si fuera el 10 por ciento. Son 4,000 millones de dólares. Y por ellos no vacilan en asesinar. Criminales que deben confrontar.

Notas en remolino

Un error grave cometen quienes suponen que legalizar la marihuana o cualquiera otra droga reduce la violencia criminal… Por cierto, nunca lo dirán, pero el nombramiento del doctor Alejandro Svarch Pérez fue la primera señal de rectificación del equipo de la SSA. Los forzó la realidad a convocar a profesionales de verdad… Por cierto, ayer vimos el doctor Hugo López Gatell reloaded, energizado por el apoyo presidencial. A veces los focos brillan más cuando están a punto de fundirse… Ayer asistió otra vez a una reunión en Palacio Nacional don Carlos Slim Helú. Su rol en el lance de la Línea 12 puede ser relevante para el juego de ajedrez del Presidente… Grupos clamaron fuera del CEN del PRI por la destitución de su presidente Alejandro Morena. Grupos disidentes, supone uno, aunque también sería una manera de mantenerlo fuera de balance, por aquello de que podría ser bisagra en San Lázaro…