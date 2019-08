Aunque ya su gobierno otorgó un contrato para distribuir medicamentos a clínicas y hospitales en una de las regiones en que dividieron la República, el Presidente Andrés Manuel López Obradora aún insiste en que la distribución como la de Sabritas y Coca Cola que llegan a todas partes.

Quizá acierta, pero alguien tiene que decirle que las dos grandes empresas, para conseguirlo, dedicaron años, esfuerzo y -ojo- dinero, a construir sus eficaces redes de distribución y tienen ya una envidiable expertise.

Solo por curiosidad, ¿alguien de Palacio Nacional ya le recomendó al doctor Alejandro Calderón a quien echaron la carga de la distribución a quienes pedir consejo en Monterrey? O dejan que todo sea prueba-error.

PRI: entre esperanzas y malquerencias

Ayer fueron a votar no sabemos cuántos cientos de miles de priístas, o millones - ¿por qué no? - para elegir a sus nuevos dirigentes nacionales, en un ambiente innegablemente emponzoñado por los malquerientes del otrora partido hegemónico

Casi todos los columnistas, editorialistas y opinadores ya firmaron el obituario del PRI. No se si el seguro ganador de la elección interna, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas logrará mantener la lealtad de quienes se sintieron traicionados en la pasada elección presidencial.

Porque, aunque tantos lo duden, se de priísta por convicción, se callan para no ser escupidos en público por los “nuevos dioses”. En serio, quizá la meta priísta para 2021 será mantener una razonable cohesión con sus 12 gobernadores y ganar más curules y posiciones locales que las que tienen hoy. Lo demás, buenos, eso está muy lejos.

¿Se jugarán mantenimiento de aeronaves?

Como argumento supremo para la extinción de la Policía Federal, ahora se esgrimen conclusiones de la Secretaría de la Función Pública de que hay muchas irregularidades en el manejo de los presupuestos. Veremos a que llegan.

Uno espera que vayan más allá de las declaraciones y las sentencias mediáticas, que, si van en serio, haya consignaciones ante un tribunal de los presuntos responsables, que no sea como tantas otras acusaciones, simple jarabe de pico.

Como sea, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfredo Durazo debe precaverse. No vayan a aprovechar el lance para recortarle presupuesto de mantenimiento de los aviones de la Guardia Nacional. ¿Por pichicatería, arriesgarán un accidente de los aviones que usa intensivamente la Cancillería para deportaciones?

NOTAS EN REMOLINO

Posiblemente haya que hacer una revisión de las prerrogativas, pero no en los términos en lo que lo propuso el Presidente López Obrador. Es sólo una astuta y hábil maniobra, porque para él es ganar, ganar. Su se recortan gana, si no, también... Por cierto, con tantos fierros en la lumbre que tiene el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, ¿qué necesidad ponerlo a alegar necedades con los partidos?... Nadie, por lo visto, se da por enterado que le creciente acumulación de adeudos del ISSSTE, muchos desde el pasado sexenio ya amenazan la sobrevivencia de docenas de empresas de proveedores... A quién no abandonan sus objeciones es al subseretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ahora dice en Guerrero que falta mucho para desmontar el viejo régimen priísta. ¡Al sillón!... Hoy sabremos si acierta el ex director de Pemex Emilio Lozoya en su táctica de presentarse como víctima. O sea, como un tonto útil, de quien todos se aprovecharon... Ayer tuvo la Guardia Nacional su primera baja mortal en Guanajuato. ¿Qué prestaciones darán a sus familiares?...

Uno confíe en que sólo hayan sido maledicencias de que al cumpleaños de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde fueron como invitados los sindicalistas petroleros que reclaman la titularidad del contrato. Sería una indiscreción de quien hasta ahora ha sido tan cuidadosa...