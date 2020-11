En el país el número de establecimientos del canal tradicional es cerca de 1 millón, mientras que el moderno tiene 6,800 que corresponden a 79 cadenas minoristas. Mientras que el tradicional ocupa a 1.9 millones de personas, el moderno da empleo a 9.3 millones. En canal moderno, Walmart, Soriana y Chedraui tienen presencia nacional.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acaba de publicar su “Estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas”. Es un buen análisis y da recomendaciones para favorecer una mayor competencia en beneficio del consumidor.

Se entiende por canal moderno a las cadenas de tiendas de autoservicio que se caracterizan por un uso intensivo de tecnología, de sistemas logísticos eficientes para mover inventarios y una organización flexible para adaptar las tiendas a las condiciones socioeconómicas y geográficas. Clasifica a los componentes de este canal básicamente por superficie de la tienda y número de empleados. Así, con este criterio creciente, clasifica tres formatos: 1. Tiendas de conveniencia, 2. tiendas de descuento y bodegas exprés, 3. bodegas, supermercados, hipermercados, megamercados y 4. clubes de precios.

El canal tradicional, en cambio, está conformado por tiendas de abarrotes, misceláneas y tiendas específicas como recauderías, carnicerías, pollerías, etcétera, así como mercados públicos, sobre ruedas y tianguis. El tradicional sigue siendo el preponderante para el gasto en alimentos y bebidas: 78% del gasto familiar frente al 19% en el ramo moderno.

En el país el número de establecimientos del canal tradicional es cerca de 1 millón, mientras que el moderno tiene 6,800 que corresponden a 79 cadenas minoristas. Mientras que el tradicional ocupa a 1.9 millones de personas, el moderno da empleo a 9.3 millones.

En los formatos del canal moderno, solo tres tienen presencia nacional: Walmart, Soriana y Chedraui; las dos primeras concentran el 40% y 20% respectivamente del total de tiendas. Además, Walmart no enfrenta competencia en casi la mitad de sus tiendas establecidas en zonas no urbanizadas o de menor densidad.

Pero el mercado de autoservicios en áreas urbanas tiene otras características. El consumidor compra en las tiendas más cercanas a su domicilio por comodidad y ahorro de tiempo. Por ello, es común encontrar una tienda de cada una de las grandes cadenas en un radio de pocos kilómetros.

Aunque el estudio lo intuye, no lo dice con claridad: la estructura de mercado en ese caso no es un oligopolio (pues difícilmente hay colusión de precios y cantidades entre los participantes) sino más bien de competencia monopolista. Es decir, a pesar de ser cuatro o cinco cadenas distintas, hay una feroz competencia permanente de precios mediante rebajas, y promociones de productos genéricos y de la misma marca. También se ha dicho que en las áreas urbanas la presencia de grandes cadenas (i.e. Walmart) daña a los establecimientos del canal tradicional. Esto es falso, pues no son sustitutos entre sí. Atienden nichos diferentes de consumidores con poder adquisitivo diferenciado.

Un resultado preocupante del estudio es que identifica obstáculos regulatorios para la competencia en el ámbito local de los 32 estados del país. Esto favorece la concentración de las grandes cadenas e inhibe la presión competitiva para bajar más los precios. Urge implementar una revisión profunda de los marcos regulatorios a nivel de cada estado.

