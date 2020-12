A estas alturas es conocida la demanda que inició en EU Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri contra Disney que lleva Bob Iger. El recurso se presentó el 30 de noviembre vía el despacho Quinn Emannuel. Se reclaman daños y perjuicios, y la fase para un arreglo amistoso vence este 23 de diciembre.

Se acusa a Disney de manipulación de contrato, incumplimiento y fraude en perjuicio del equipo de fútbol Santos en el convenio televisivo con Fox Sports suscrito en 2017 y que iniciaba en el verano del 2019.

Santos había tenido una relación de 10 años con TV Azteca de Ricardo Salinas y se aprovechó que Fox ampliaba el alcance de la transmisión de los partidos a EU y AL.

El punto es que el contrato como tal nunca entró en vigor, porque en el ínter Disney compró 21st Century Fox. Aquí dada la protagónica presencia en deportes de ESPN que dirige Gerardo Casanova, el IFT obligó a vender Fox Sports.El instituto que preside Adolfo Cuevas ya otorgó varias prórrogas y hoy podría decidir una más a petición de Disney, quien no ha logrado vender. Hasta pretendería retenerlo lo que se ve cuesta arriba. Otra opción es liquidar.

A Orlegi que dirige Alfonso Villalva no le quedó otra que el camino legal. Los derechos televisivos representan 60% de sus ingresos y Fox ya con Disney ha hecho lo que ha querido. Se descontaron los partidos de parte de la temporada que se suspendió por el Covid-19 y no quiso pagar el repechaje. Vaya, se agotaron todos los esfuerzos para que el contrato del Santos no se incluyera en los activos que se anexaron para desinvertir. Incluso se infringió el que no es transferible.

Se acusa a Disney de actuar con dolo porque se obligó a Orlegi a firmar dos contratos, uno que retuvo Fox Sports de Rupert Murdoch para EU y Caribe, y otro con Fox LA, que se sabía no era parte de lo que compraba Disney.

El autor del amañado arreglo fue Carlos Martínez quien encabezaba Fox LA y ahora es vicepresidente de ESPN en AL. Incluso trató de quedarse con el canal en México. El derrotero de Fox Sports, que hoy entraría en una nueva fase, también es nodal para otros equipos en lo que es el futuro de sus contratos de TV como León y Pachuca de Jesús Martínez, Tijuana de Jorge Hank y Monterrey de Femsa de José Antonio Fernández.

Así que Fox Sports, de aire fresco para el negocio del fútbol, ahora es un mal sueño para Santos.

Gómez Cobo listo para contender por el CNA

Y mientras en Concamin Francisco Cervantes prolongará su periodo al frente de ese organismo, lo que ha generado enorme molestia, en el CNA Bosco de la Vega sí se va en marzo, conforme a sus estatutos y ayer 3 de diciembre, ya se inscribió por lo pronto el primer candidato para sucederlo. Se trata de Vicente Gómez Cobo, mandamás de Femeleche. El empresario ha participado desde que se fundó ese organismo en 1984. Ayer 3 de diciembre, entregó las cartas del 20% de la membresía como se exige. Como líder lácteo ha logrado importantes victorias para ordenar ese mercado. El 9 de diciembre cierra el periodo de registro y en una de esas Juan Cortina mandamás de la cámara del azúcar se sumaría a una elección prevista para el 2 de febrero.

Sorprende S&P y sigue a Fitch

Y contra todos los pronósticos S&P de María Consuelo Pérez Cavallazzi ratificó la nota para México en BBB en moneda extranjera y BBB+ en pesos, sumándose a Fitch de Carlos Fiorillo. Se preveía una baja, aunque al mantener la perspectiva negativa, se compró tiempo dado un perfil fiscal potencialmente débil del gobierno, por la caída de los ingresos tributarios y el riesgo de Pemex de Octavio Romero con un perfil financiero débil. Ya sólo falta Moody’s de Carlos Díaz de la Garza.