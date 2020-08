Con la llegada de Rob Manfred como Comisionado de Major League Baseball (MLB), el mejor beisbol del mundo comenzó a ver con seriedad a México como mercado, creando una oficina que no se ha dormido en sus laureles

El mercado en México para el beisbol se estima entre 32 y 37 millones de aficionados, de acuerdo con varios estudios consultados. En dinero la cifra es cercana a 600 millones de dólares.

Las tres series de MLB jugadas en Monterrey en 2019, arrojaron una derrama de 60 millones de dólares, guarismo no menor. Más aún cuando los equipos que vinieron son de tremenda calidad, como Los Angeles Angels que trajeron a Mike Trout, considerado el mejor jugador de la actualidad, y eso que en México no cuentan con una afición numerosa.

En 2018, con los Dodgers el lleno del parque de beisbol fue hasta las lámparas y hasta juego sin hit ni carrera. De aquella vez, la derrama fue de 30 millones.

En cuatro años de la MLB México, no lo han hecho nada mal, pues de acuerdo con información de Nielsen IBOPE y HR Ratings, las audiencias televisivas en el país han crecido 10 por ciento en ese lapso. La última Serie Mundial, entre dos equipos con aficiones incipientes en México, como lo son los Astros y los Nationals, registró en una de estas mediciones 17 millones de televidentes dentro de nuestras fronteras.

Adicionalmente, la cifra de quienes se declaran fans del beisbol de Grandes Ligas, ha crecido en 7 millones de personas desde que se estableció esta oficina que dirige en México, Rodrigo Fernández. En los objetivos han enfatizado mucho en captar a las nuevas generaciones por el lado digital, sin dejar de lado actividades como MLB First Pitch y Play Ball. Y la tremenda idea de poner en la Colonia Condesa el MLB Home, donde puedo decir que quien no sepa nada del juego puede tener una experiencia interactiva incomparable y definitivamente capaz de convertirlo en aficionado; realizan también juegos de celebridades, transmisiones en Facebook y muchas otras dinámicas.

Las decisiones no se toman sobre las rodillas y ya están trabajando en un estudio específico para México, para conocer las objeciones que tienen los jóvenes con el beisbol, lo que les gustaría ver, lo que no y otros temas importantes para seguir penetrando y cobrando fuerza en ese segmento, que es donde el beisbol ha tenido problemas desde hace tres décadas. Hacen bien, no piensa ni siente lo mismo un adolescente de Nueva Jersey que uno de Veracruz.

Lo que arrojan los estudios realizados en Estados Unidos es que la verdadera molestia de este segmento de población, no es con la duración de los juegos, sino con los casi 8 minutos que transcurren en que un bateador resuelve su turno y el siguiente hace lo propio.

El beisbol continúa siendo el segundo deporte más practicado por nuestra niñez y juventud, pero eso peligra si no se trabaja. Cualquiera debe tener claro que los millennials están a dos años de ser el Target Dollar de cualquier industria y que más vale darles gusto. Fernández está haciendo lo suyo, pero falta Manfred en un ajuste de reglas mayor. Si no sucede así y a pasos rápidos, el beisbol puede ser solamente un buen recuerdo al final de este siglo. Quedo a su disposición para opiniones, críticas, comentarios e incluso menciones maternas.

El autor es: especialista en beisbol con 20 años de experiencia como columnista y comentarista en televisión. Actualmente es parte de los analistas de la cadena Fox Sports.