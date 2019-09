Ni la Primavera Árabe, ni los Chalecos Amarillos, ni las formaciones cívicas que han desplazado a los partidos tradicionales en España... para Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación es el movimiento más importante a escala global.

“Esto que logramos entre todos es el movimiento más importante del mundo, en estos tiempos no hay otro referente mundial, y ¿por qué? Por la toma de conciencia masiva, de millones de mexicanos, esto no se ha dado en ninguna otra parte del mundo”, ha expuesto el presidente de México al menos en dos ocasiones recientes. Ambas, ocurridas el mes pasado; primero, ante los integrantes de su gabinete legal y ampliado, en Palacio Nacional, y la más reciente hace dos semanas, ante diputados federales y senadores de Morena.

Unos y otros fueron llamados por el Ejecutivo federal a no dejarse atontar con el canto de las sirenas y anteponer sus intereses particulares en aras de la viabilidad de su proyecto. “Los cargos son secundarios cuando se está viviendo un momento como este, de veras, no hay que dejarnos vencer por la tentación... estamos viviendo un momento estelar, no perdamos eso de vista”.

Las plenarias con los funcionarios federales son frecuentes y sirven esencialmente para evaluar a los programas prioritarios de la administración lopezobradorista, de acuerdo con el relato formulado por asistentes al Salón Tesorería. En la misma pizarra electrónica usada para las conferencias matutinas, aparece una tabla en la que se registran los avances, cuando los hay.

Allí, según confiaron tres asistentes, el presidente abiertamente ha urgido al coordinador de los programas integrales de desarrollo, Gabriel García Hernández, para acelerar el levantamiento del censo del bienestar y completar la entrega de los apoyos a la población más necesitada.

A los legisladores federales —confirmaron asistentes a la reunión del Hotel Hilton, hace dos semanas—, López Obrador pidió apoyo para verificar que los programas se cumplan aunque escuchó quejas por la cerrazón de los llamados superdelegados, quienes han monopolizado recursos y padrones.

Ante los reclamos, el primer mandatario reaccionó con hastío, de acuerdo con los presentes. “Ya chole (con las quejas)... eso es politiquería”, cortó, “los cargos no significan un papel, esos se ganan con el trabajo. ¿Qué quieren: cargo o encargo?”.

Luego de comprometerse a que no habrá obstrucciones a su trabajo por parte de los funcionarios federales, les urgió a dejarse de lamentaciones. “¿Quién me va a impedir a mí ir a un pueblo, ir casa por casa, a preguntar si ya llegó el apoyo? Ahora, si quieren nada más el Parlamento, si quieren estar en la oficina entonces hay que utilizar todas las excusas, pero si quieren estar con la gente, se puede estar con la gente”.

Aquellos que opten por la política de café, por los foros académicos y las giras internacionales equivocarán el camino, les advirtió para luego soltar “un consejo bien intencionado”: no se separen de la gente porque si no, cuando vayan a buscarla, va a decirles NO”.

El Ejecutivo federal aseguró ante los legisladores morenistas que Sembrando Vidas —que da empleo a más de 2,000 jornaleros— genera una derrama de casi 30,000 millones de pesos; que otros 30,000 millones se han canalizado a los programas de becas para los jóvenes, en sus distintas modalidades, y otros 110,000 millones para los adultos mayores.

El presupuesto es el instrumento para desarrollar al país —“Es la palanca para llevar a cabo la transformación”, definió AMLO— y los legisladores no deben perder la oportunidad de formar parte de este proceso.

EFECTOS SECUNDARIOS

FRONTALES. Las imprecaciones del vocero de CFE, el comunicador poblano Luis Bravo Navarro, pero sobre todo la indolencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, mantienen viva la polémica sobre el patrimonio inmobiliario del director de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz y su familia, expuesto por la colega Arelí Quintero en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola. Y es que la funcionaria federal y la senadora Xóchitl Gálvez alimentaron el hashtag #DenunciaORenuncia en Twitter. Sandoval Ballesteros reiteró que la declaración patrimonial del exgobernador de Puebla es pública y no existe hasta la fecha denuncia alguna en su contra, y recomendó a la senadora presentar una si cuenta con información de irregularidades. En respuesta, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República indicó que en efecto la declaración es pública pero falsa, pues a Barttlet Díaz se le imputa una fortuna de 800 millones de pesos y no 50 como declara, y recordó a la funcionara federal que la obligación de investigar es suya y no de los ciudadanos. “Mañana presentaremos la denuncia, aunque usted está obligada a iniciar, al menos, la investigación”, amagó Gálvez.

¿CONTRAPESOS? Con 20 de 30 diputados locales, Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta en el Congreso de Hidalgo, pero se encontraron con una legislación que deja el control de ese poder en cercanos al gobernador priista, Omar Fayad Meneses. El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, procesó una reforma a la ley orgánica para regresar al modelo anterior, modificado por la anterior legislatura en una sede alterna, que quitaba el control a la primera fuerza política. El dictamen ya fue aprobado en comisiones y el 16 de octubre es la fecha tope para concretarla. Morena tiene el número de diputados para hacerlo, pero habría algunas defecciones.

AFILIADOS, NO FILIALES. A través de una aplicación, en tiempo real, será posible pagar más de 80 servicios y realizar transferencias de efectivo en territorio mexicano, a través de Cuenca. Esta fintech, dirigida por Matin Tamizi, presenta su solicitud formal de licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, luego de convertirse en una de las favoritas de Millennials, Generación Z y extranjeros radicando en México, quienes prefieren servicio a cliente por WhatsApp, transferencias en tiempo real 24/7 los 365 días del año, la posibilidad de abrir una cuenta digital con una identificación oficial. Una vez presentada la solicitud, la Ley Fintech prevé un plazo de tres a nueve meses para resolverla. Cuenca está enfocada a proveer servicios financieros digitales y es uno de los cuatro proyectos en América Latina respaldados por Andreessen Horowit, uno de los fondos de inversión más importante de California.