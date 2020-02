Dejando atrás el plano ideal y festivo, los hábitos alimenticios son uno de los aspectos que, en la vida en pareja, pueden unir o crear tensiones que se manifiestan en la cotidianidad.

Dentro de las efemérides del año, probablemente no hay fecha más sobrevalorada que el Día de San Valentín, en diferentes sentidos.

La fiesta de San Valentín, originaria del santo patrono del mismo nombre, surgió como una fiesta del santoral católico que se necesitaba para remplazar las fiestas lupercales, que se celebraban el 15 de febrero. El festival celebraba la fertilidad, por lo que había ritos de emparejamiento. Después, se asignó al santoral católico a San Valentín el día 14, para contar la leyenda del sacerdote que vivió durante el Imperio Romano, quien casaba parejas en secreto aun bajo prohibición del César.

El sentido de San Valentín durante los últimos decenios tenía un dejo de melcocha, en el que se instaba a las parejas a hacer actividades propias del “romance”. En San Valentín, las cenas “románticas” son parte del ritual a seguir para muchas parejas.

Pero, ¿qué significa lo romántico y por qué está asociado a la comida? La construcción de lo que significa el romance es meramente cultural, y también está movilizada socialmente por los productos de consumo, incluidas, películas, música, publicidades, etcétera. Lo que para algunos puede sacar ronchas de cursilería, para otros representa el anhelo máximo de lo que imaginan para una relación cuasi perfecta.

La comida entra en el juego, porque en casi toda festividad con una significación emocional, entra la comida de por medio. Como un vehículo para expresar los afectos pero también como la ocasión de realizar una actividad fuera de lo ordinario. Pocas actividades compartidas dan esa sensación de poder salir de la rutina y compartir algo que se está haciendo al mismo tiempo. La comida remite, para algunos, a los grados de intimidad aceptable en una relación: entre compartir un plato y compartir un bocado al que ya se le ha dado una mordida, existen grados de separación.

A esta idealización de la comida y celebración “romántica” del 14 de febrero, existen manifestaciones recientes que son más sintomáticas de nuestros tiempos. El amor romántico ya no está en ciertos sectores tan sobrevalorado como lo es el éxito y la estabilidad de una pareja. A eso se suma que las condiciones de vida y las aspiraciones de generaciones, como la Millennial, no tienen como valor último el hecho de establecerse en pareja. Las celebraciones del anti-Valentín organizan, por ejemplo, cenas de amigos, fiestas de solteros, entre otras manifestaciones. Ya no solamente existen tarjetas de romance, sino las tarjetas que hacen mofa del Día de San Valentín. Algunos comercios celebran a los solteros ofreciéndoles descuentos o consumos gratuitos.

Si se trata de un genuino aborrecimiento de la celebración en pareja, o de un recurso para sentirse menos solo, poco importa. En realidad, la comida es el vehículo tanto para expresar los afectos, como para expresar los rechazos a situaciones. En los usos, en los contextos y en el cómo se comparte, se encuentran los matices que le dan esos significados buscados por quienes las consumen.

Dejando atrás el plano ideal y festivo, los hábitos alimenticios son uno de los aspectos que, en la vida en pareja, pueden unir o crear tensiones que se manifiestan en la cotidianidad: desde los horarios, las preferencias, las manías con la comida, hasta los sabores, las compras y los modales. Sin duda, todas estas cuestiones son las que requieren una negociación más allá de un día de festejo.

