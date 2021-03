Primero tomaron Hollywood, luego Manhattan. Ahora toca la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La biblioteca es el nuevo sitio conquistado por la rana más famosa en la cultura popular occidental: Kermit The Frog. La rana verde creada por el titiritero Jim Henson a mediados de los años cincuenta del siglo XX ha estado en la televisión, el cine, parques temáticos y tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Desde siempre, la rana ha sido una de las presencias más entrañables para generaciones enteras de niños y adultos en todo el planeta. La Biblioteca del Congreso estadounidense anunció esta semana las 25 obras que serán incluidas dentro del Registro Nacional de Grabaciones para su preservación por su importancia histórica y estética en la cultura estadounidense y una de ellas será “The Rainbow Connection” interpretada por nuestra rana verde favorita.

“The Rainbow Connection” fue compuesta por Paul Williams y Kenny Ascher e interpretada por Jim Henson en The Muppet Movie (1979). Este uno de los números musicales más memorables en el cine, donde en un recóndito pantano encontramos a Kermit The Frog tocando en su banjo esta balada sobre el arcoíris. Paul Williams —quien compuso éxitos para artistas como Barbra Stresiand, The Carpenters y Helen Reddy, así como los musicales The Phantom of the Paradise, Bugsy Malone y A Star Is Born— y el arreglista Kenny Ascher hicieron esta memorable melodía que ha sido reinterpretada por una larga lista. Ambos recibieron una nominación al Oscar por esta canción.

En los Muppets siempre hubo un universo de referencias musicales inmiscuido dentro de sus historias. Rowlf The Dog hacía referencias al violinista ruso Jascha Heifetz. Dr. Teeth, el líder del psicodélico conjunto The Electric Mayhem, estaba inspirado por el pianista Mac Rebennack, mejor conocido como Dr. John, y Animal estaba hecho a la imagen de Keith Moon, el explosivo baterista de The Who. Entre los invitados musicales que desfilaron por The Muppet Show estuvieron Charles Aznavour, Lena Horne, Alice Cooper, Debbie Harry (de Blondie), Judy Collins, Elton John, Petula Clark, Kris Kristofferson, John Denver, Dizzy Gillespie, Linda Rondstadt, Joan Baez, Johnny Cash, Buddy Rich, Shirley Bassey y una larga lista de músicos de distintos géneros. Era una verdadera educación musical para todos los espectadores.

El registro de grabaciones de 2021 incluye:

1. Una grabación realizada por Thomas Alva Edison en 1878 sobre un papel aluminio. Esta grabación de 78 segundos puede ser el registro auditivo más viejo almacenado sobre un medio físico.

2. La transmisión de radio realizada la víspera de Navidad de 1941 con intervenciones del entonces presidente Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill.

3. La narración de 1961 de cuando el beisbolista Roger Maris anotó su home run 61 con los Yankees de Nueva York y batió el récord establecido por el legendario Babe Ruth.

4. Un episodio de la radionovela The Guiding Light, uno de los programas más longevos en Estados Unidos.

5. Un capítulo del programa This American Life de Ira Glass, que será el primer podcast en ser incluido en esta lista de grabaciones históricas.

También se celebran las aportaciones de los cantantes Hjalmar Peterson y Marika Papagika, quienes trajeron la música de los inmigrantes de Suecia y Grecia a Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Una grabación de Albertina Walker y de Connie Smith celebran las aportaciones de dos mujeres dentro del góspel y el country en los años cincuenta y que fueron una importante influencia para generaciones posteriores.

Entre las grabaciones más conocidas también están la interpretación de “When The Saints Go Marching In” de la orquesta de Louis Armstrong; “Celebration” de Kool & The Gang; “Lady Marmalade” de Labelle; la versión de “Over the Rainbow”, del hawaiano Israel Kamakawiwo’ole. Y los álbumes Odetta Sings Ballads and Blues, Born Under A Bad Sign de Albert King, Free to Be… You and Me de Marlo Thomas, Late for the Sky de Jackson Browne, Bright Size Life de Pat Metheny, Partners de Flaco Jiménez; la música de la película The Harder They Come, Rhythm Nation 1814 de Janet Jackson y el Illmatic del rapero Nas.

La conquista de Kermit The Frog en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es un recordatorio de que los Muppets dejaron una marca indeleble en la cultura popular occidental y que su música sigue siendo un bálsamo de esperanza para los amantes, los soñadores y todos los demás en este mundo.

