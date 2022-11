Lía Limón: autopromoción con dinero público

Mi vida cotidiana transcurre en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, en la primera está mi casa y en la segunda mi trabajo. Es por eso que puedo testimoniar que en la primera sobresalen los baches y en la segunda, que no se queda atrás en cuestión de baches, por estos días es notoria la presencia exagerada de publicidad personal de la alcaldesa Lía Limón con el pretexto de su primer informe de gobierno.

Con una campaña de marketing, en mi opinión de dudosa persuasión, pero de profesional ejecución, la alcaldesa, inundó de publicidad el municipio que gobierna de cuya caja de caudales salió el dinero para contratar la creatividad, la realización de piezas publicitarias, y los espacios donde se exhiben; en el entendido de que hay espacios como los postes del alumbrado público donde se instalaron profusamente pendones de plástico no biodegradable, cuyo uso publicitario, restringido a los particulares, no es vedado y no tienen costo para las autoridades municipales.

La campaña de marketing, a la que califico de poco persuasiva, consiste en jugar con el nombre (Lía) de la alcaldesa. En razón de esto el tema de campaña es el siguiente: Lía Limón, se lee arriba de su retrato y debajo de ella se lee: tu aLIAda, remarcando con color las tres letras de su nombre que aquí puse con mayúsculas para ilustrar. Luego debajo del eslogan con letra de mucho menor tamaño: Primer Informe de Gobierno. Una especie de sello de agua, entre la fotografía y el lema, con letras negras anuncia: Futuro Chilango, como un atisbo de lo que se confirmó el pasado sábado durante su informe: El afán de la señora Limón de ser candidata a gobernar la ciudad.

La campaña me parece poco persuasiva, si bien es evidente que se trata de posicionar el nombre de la alcaldesa, lo que me parece poco creíble es que por el hecho de que sus padres la hallan bautizado con el nombre de Lía, sea mi aliada. El diccionario de la RAE define: aliada: dicho de una persona que se ha unido y coaligado a otra para alcanzar un mismo fin. Luego, aliada, ¿para qué? Tal vez el resultado de la campaña sería distinto si el creativo de la frase le hubiese añadido: aliada para tu bienestar, por ejemplo. Y aún así, la campaña tiene un grado de artificio nocivo para una persona real que es el de utilizar su nombre de pila para anexarle una cualidad. ¿Qué pasaría si se llamara Patricia? Paty es pa’ti. Espantoso. O si se llamara Teresa, a la alcaldesa le inTERESAs. Horrible.

Independientemente de mi discutible crítica a la campaña, lo que no admite complacencia alguna es el costo de la misma. La elaboración de los pendones, tiene un precio, y estos abundan en las principales avenidas de la municipalidad en cuanto poste de luz se puedan colgar, los he visto en avenida Revolución en ambos sentidos; en las laterales del Periférico; en avenida Universidad sólo en el lado poniente ya que el lado oriente corresponde a Coyoacán. En la lateral del Periférico que va de sur a norte, entre las calles Toluca y Chihuahua, hay un enorme letrero, con el tema de la campaña, pintado en una barda como los que anuncian bailes. En un puente de la precitada vialidad, entre Altavista y Las Flores, colocaron una manta de gran tamaño con lo mismo. También he visto anuncios en camiones que no sólo deambulan por la alcaldía Álvaro Obregón. En las estaciones del Metrobús de Insurgentes, existen bien elaborados anuncios. Todo lo anterior suma un desembolso importante.

¿A quién beneficia el gasto realizado para promocionar a la alcaldesa? A nadie ni siquiera a la señora Limón que ha de pensar que sus gobernados son tontos. Si ella cree que con tal despliegue publicitario va a cosechar la simpatía ciudadana. Se equivoca. ¿Usted la considera su aLIAda?

