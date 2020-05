Magistral la jugada de no discutir un período extraordinario por la “recomendación” del doctor Hugo López Gatel, por la pandemia, claro, pero evitó un sofocón al Ejecutivo y a los coordinadores de las bandadas de Morena en el Congreso.

“Triunfó la contención”, afirma la oposición, satisfecha por evitar una evidente acumulación del poder presidencial, exagerada discrecionalidad presupuestal, dijeron hasta los puros de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo.

Uno tiene la impresión de estar ante un gambito, sacrificaron el decreto de austeridad, hecho iniciativa y crearon tal tormenta que el debate sobre la debacle financiera y administrativa de Pemex fue sólo de expertos, no de las mayorías.

¿Quién llamó a la guerra santa de 2021?

En lo que podría ser una carambola de tres bandas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió convertir lo que tantos llaman una mala semana, en una en la cual llevó muchas discusiones a su terreno favorito.

Nadie, salvo quienes tienen vocación para las artes adivinatorias, tiene idea de cuáles serán las circunstancias sociales, económicas y políticas para el próximo verano, cuando se celebren las elecciones más grandes de la historia.

Vamos, con la tormenta perfecta, sanitaria y económica, nadie pensaba en la elección, hasta que el Presidente acusó a sus adversarios de sólo pensar en las elecciones y las convirtió para propios y extraños en una suerte de guerra santa.

Un choque de trenes, por la pandemia

En México, como en otras naciones, aunque con menos intensidad, por ahora, ya se empiezan a sentir las presiones para levantar las duras restricciones impuestas a nivel nacional por la pandemia de Covid 19.

Urgencias por desempleo en maquilas, industria automotriz y en el devastado solado sector turísticos, más el temor por quiebras de pequeñas empresas y la desolación económica de las clases medias chocan con la realidad de la emergencia sanitaria.

Cierto, la pandemia, digan lo que digan, aún no está contenida, y corren riesgo millones de vida. También lo es que este mayo, queramos o no, chocarán la urgencia sanitaria y la económica. Estaremos ante la alternativa del diablo.

NOTAS EN REMOLINO

¿De verdad creen los que advierten que falló la apuesta petrolera de la 4T que estamos cerca de un ajuste o corrección? Mientras esperan la respuesta no contengan la respiración... Aunque a México lo coloca en incómoda posición, el hecho aparente de que la campaña electoral de Donald Trump girará en torno a hacer de China un villano contra el cual debe luchar, hace que el país asiático desempeñe en la campaña electoral estadunidense el rol que en el pasado asignaron a México y la migración... Creo que esta vez tiene razón Federico Arreola. No importa donde se hicieron la prueba del coronavirus Irma Eréndira Sandoval y Ricardo Sheffield, importa saber sí ya se la hicieron al Presidente. Los otros, con todo respeto, son prescindibles, el Presidente no. Y ya basta de conferencias presenciales... Sin tomar partido en el escándalo de los ventiladores, como alguno suponen, quien esto escribe hace una pregunta: en tiempos de pandemia, ¿hay una lista de precios internacionalmente oficiales para ventiladores?... Ingeniosa promoción del oaxaqueño gobernador Alejandro Murar. Promueve el quédate en casa con un corte de pelo que la hace su esposa...