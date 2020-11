Está muy bien que los legisladores ya se tomaron en serio la regulación del uso adulto y el aprovechamiento industrial del cannabis como lo pidió el Poder Judicial desde hace un año. Después de rebasar todos los plazos dados por la Corte, este miércoles los diputados subirán al pleno, discutirán y lo más probable es que aprobarán una nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Lo grave es que dejan fuera todo el tema del uso medicinal, que es el urgente. Es donde verdaderamente hay prisa… ¿No la pandemia nos ha evidenciado que la salud está por encima de todo? Pues a los diputados eso no les ha quedado claro.

Los legisladores están ignorando que cada vez más pacientes recurren a tratarse con cannabis para diferentes padecimientos conforme la información que surge en varios países donde se está investigando. En México tener terapias de cannabis eficaces, seguras y de calidad seguirá en ciernes para aquellos papás de niños con epilepsia, para esos pacientes con dolor y otros males que han encontrado una opción en la mariguana. Ellos tendrán que seguir conformándose con productos importados muy caros o con lo ofrecido en el mercado negro donde no hay la mínima certeza de todos esos derivados de cannabis ofrecidos en la web, y a precios no exactamente accesibles. Es un riesgo sanitario que a Cofepris no le ha interesado proteger.

Lo increíble es que el Legislativo sí había incluido el enfoque medicinal en el dictamen discutido a inicios de año; y en este aspecto había consenso casi unánime. La duda es: ¿Porqué si ya estaba ese consenso en el uso medicinal no sacaron de una vez el cambio a la Ley General de Salud que en 2017 se quedó a la mitad? ¿Por qué prefirieron excluir el tema terapéutico y sólo discutir el uso adulto que se supone era el más difícil?

Nuestros legisladores prefirieron seguir dejando en manos del Ejecutivo la certeza regulatoria sobre el uso terapéutico de los cannabinoides (CBD y THC). Pero el Ejecutivo ha mostrado un desinterés absoluto en poner reglas para hacer investigación y para que el paciente pueda tener acompañamiento médico. Sin esas reglas, los médicos -la gran mayoría- seguirán sin animarse a atender a pacientes que se están autotratando con cannabis con buenos resultados, pero sin saber si tendrán reacciones a futuro.

Para Juan Carlos Castillo, socio de la firma CG&A, que ha seguido de cerca todo el proceso legal de cannabis en México, al excluir todo lo referente al uso medicinal, se entiende que las reformas a la Ley General de Salud de 2017 son las que seguirán rigiendo y, por tanto, ahora sí no hay argumento para seguir postergando la publicación del reglamento respectivo instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que la Corte le dio a Cofepris de plazo hasta junio para emitir dicho reglamento, y luego se lo extendió a septiembre; todo el mundo lo esperaba para entonces, pero se quedaron con un palmo de narices porque pasó la fecha sin emitirse y sin explicación de parte de Cofepris o la Secretaría de Salud; sólo se supo que estaba en poder del Jurídico de Presidencia para firmarlo. Pero pasó octubre, ya estamos a la mitad de noviembre y el tema sigue en el limbo.

La esperanza era que los legisladores lo retomaran. Pero tampoco. Lo excluyeron de su dictamen.

Seguirá la incertidumbre. La academia y la industria seguirán atados de manos sin poder investigar e invertir para obtener la evidencia del uso terapéutico del cannabis.

En todo esto hay un hecho desconcertante: En este país un últimatum de la Corte para el Ejecutivo en un aspecto vital de salud no tiene la menor importancia. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo pueden ignorar por meses una orden de la más alta autoridad judicial sin que suceda nada.

maribel.coronel@eleconomista.mx