Los periodos vacacionales siempre son idóneos para la lectura por lo que comparto unos libros que leí recientemente y que podrían ser del interés de ustedes.

El Fixer de Miguel Ángel Vega relata sus experiencias de alto riesgo como un periodista que funge como un enlace entre corresponsales extranjeros y diferentes actores del crimen organizado para entrevistarlos y filmar reportajes: jefes de cárteles, sicarios, narcomenudistas, cocineros de droga, agentes federales y miembros del ejército y policías. Su ámbito de acción es en Sinaloa donde conecta a reporteros y camarógrafos con, por ejemplo, la familia de El Chapo y demás integrantes del cártel de Sinaloa. Fascinante es el encuentro con doña María Consuelo (madre del Chapo) quien lo invita a una comida. Como fixer, tiene que cuidar su relación de confianza con los mafiosos, para que no se pase la voz de que erróneamente es un agente encubierto de la DEA que los podría traicionar. Evidentemente arriesga su vida y es trepidante el episodio donde narra cómo sobrevivió una emboscada y tiroteo de AK-47s. El Fixer posee una narrativa llana que envuelve al lector(a).

El Fiscal de Hierro son las memorias de Javier Coello Trejo, personaje que se comprometió con todos los medios a combatir el narcotráfico y la corrupción. Entre sus logros: la captura del narcotraficante Félix Gallardo y de la Quina; grandes decomisos de droga, armas, autos, propiedades; la recuperación de las joyas robadas del Museo de Antropología; obligar a funcionarios corruptos como Óscar Brauer Herrera y Fausto Cantú Peña que, para no consignarlos, regresaran todo lo robado, y el encarcelamiento de Méndez Docurro.

Su texto describe sin tapujos y con un florido y soez lenguaje coloquial, que lo tildaron “de cabrón, me acusaron, me persiguieron y me difamaron”. En sus fobias y filias, expresa las intrigas que le hicieron García Ramírez, Jorge Carpizo y Manuel Camacho, que no salen bien librados en la narración. Da su reconocimiento al apoyo y confianza que le brindaron Pedro Ojeda Paullada, Óscar Flores, Enrique Álvarez del Castillo, y el presidente Salinas. Aunque de este último señala que nunca entendió porque ante tan buenos resultados que estaba dando como Subprocurador de Combate al Narcotráfico, en vísperas de lograr la entrega de García Abrego, Salinas lo hace a un lado y lo nombra Procurador Federal del Consumidor. El libro es una lectura obligada y aleccionadora de alguien que conoció las entrañas del sistema. Algunos opinan que se cura en salud al mostrarse como incorruptible.

Aguilar Camín ha aprovechado bien el encierro de la pandemia para escribir novelas; en 2020 fue Plagio y ahora en 2021 acaba de publicar Fantasmas en el Balcón. Es la narración de seis amigos que habitan en una casa de huéspedes de la Ciudad de México en los años sesenta y cuenta sus peripecias y aventuras de adolescentes en el marco de evocar el ambiente urbano de la época. Sin duda, Aguilar Camín es un excelente novelista, pero para mi gusto ninguna de sus obras ha logrado superar su Morir en el Golfo de 1985.

¡Tengan ustedes un exitoso 2022!

federico@rubli.net