Le salió el tiro por la culata

Obviamente el objetivo principal de la reforma electoral de López Obrador es adquirir un mayor control sobre los organismos electorales para poder desconocer el resultado de la elección de 2024 si le es adverso, sin embargo, a pesar de que sabía que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, decidió enviar la iniciativa porque pensó que podría significar un triunfo político personal y de Morena, ya que la mayoría de la gente iba a apoyar sus propuestas de reducir los recursos a los partidos, el número de diputados y senadores y sobretodo, que los consejeros del INE sean electos por la gente.

Por primera vez al presidente López Obrador le puede salir el tiro por la culata, la reforma electoral que propone está provocando un rechazo que no tiene precedente con ningún otra iniciativa presidencial entre la gran mayoría de la población.

No pensó que una reforma como la que propuso, que tiene por objeto controlar los órganos y los procesos electorales, iba a movilizar en contra a toda la sociedad civil organizada e iba a provocar un acuerdo de acción política entre la ciudadanía y los partidos de oposición.

La marcha de este domingo 13 será, sin lugar a duda, muy concurrida y puede convertirse en un parteaguas político en el sexenio y el inicio del ocaso de la popularidad del presidente.

Propuso la reforma no para que se aprobara, pero pensó que la iniciativa iba a fortalecer su popularidad, como sucedió con la militarización de la Guardia Nacional, con la consulta para la Revocación de Mandato o con su reforma eléctrica.

Todas ellas tuvieron hasta el final gran apoyo popular, lo que no va a pasar con la electoral, ya que no tomó en cuenta que el INE tiene mayor apoyo que él mismo.

Las críticas y la movilización sin precedente de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos, analistas, periodistas y la iglesia católica de nuestro país han unificado a todos los opositores y han permeado entre la población y, como consecuencia, el apoyo a su reforma se está derrumbando.

López Obrador con su intento de controlar al INE está logrando lo que no se había logrado durante cuatro años, la unión entre los partidos políticos y la ciudadanía, unión que seguro se mantendrá hasta las elecciones de 2024.

La reforma electoral propuesta ha logrado que muchas personas se den cuenta que López Obrador es una amenaza real para nuestra democracia y nuestras instituciones.

El tiro le está saliendo por la culata y si no lo mata, seguro lo va a herir y le puede pasar lo que le pasa a todos los que juegan con fuego, acaban quemados.

Yo no tengo duda que la esencia de la reforma electoral de López Obrador que es el control del INE a través de que la gente elija a los consejeros no va a pasar, igual que la reducción de los recursos, simplemente porque no les conviene a los partidos de oposición, inclusive a los aliados de Morena, pero hay que seguir con las movilizaciones y las críticas porque, más allá de la reforma, se está abriendo por primera vez en el sexenio una posibilidad para que la gente se dé cuenta quién es realmente López Obrador y una posibilidad real de derrotarlo en el 2024.