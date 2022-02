Ayer me encontré en un libro un pequeño post-it en el cual había escrito, hace tiempo, conceptos básicos de finanzas personales. No recuerdo si fue en preparación a un curso, o simplemente tomé notas de algo que vi o leí. Pero me pareció adecuado compartirlo aquí, ya que son conceptos esenciales para tener finanzas sanas y poder construir un patrimonio:

1. Gasta menos de lo que ganas. Esto es obvio porque si no guardamos nada para nosotros, no tendremos con qué construir. Sin embargo, tanta gente hace exactamente lo contrario: gasta de más y se endeuda. Compromete así su flujo de efectivo futuro, lo que le causa estrés y una sensación de vivir siempre apretado.

Piensa por un momento: no puedes salir de la carga de las deudas hasta que lo hagas y tampoco puedes ahorrar hasta que lo hagas.

2. Mantén gastos fijos bajos. Por ejemplo, el pago de la casa o del auto. Los gastos fijos quitan muchísima flexibilidad financiera. Muchas personas no lo entienden y se gastan dos terceras partes de su ingreso neto sólo en esos dos conceptos (y los gastos adicionales que generan, como mantenimiento, Predial, Tenencia, verificación, seguros, etc.). Les queda muy poquito para todo lo demás, incluyendo el ahorro para poder construir un patrimonio.

3. Usa un plan de gastos para controlar tu dinero. Recuerda: si no lo haces, el dinero tomará control de tu vida. Recuerda que ese plan es simplemente decidir, cada vez que recibes un ingreso, en qué te lo vas a gastar. En otras palabras: asignas a cada peso que ganas un trabajo.

Si tienes deudas, eso incluye un plan para reducirlas y eliminarlas. Pagas el mínimo en todas, pero asignas una cantidad adicional a la más pequeña. Una vez que la has terminado, ese monto se lo asignas a la siguiente hasta que las terminas todas.

Si ya no tienes deudas, asignas ese dinero a tus objetivos de largo plazo: al ahorro disponible para inversión.

4. Ten cuidado de esquemas de inversión complicados o confusos. Un patrimonio no se construye de la noche a la mañana, ni apostando el dinero que ganas en inversiones arriesgadas o que no entiendes. De hecho, el secreto para construir un patrimonio es: ahorrar pronto (idealmente desde que empiezas a trabajar), durante mucho tiempo, de manera consistente –e invertir ese dinero sabiamente.

5. Invertir adecuadamente tu dinero para el largo plazo es un proceso muy sencillo. El secreto está en incluir las distintas clases de activos (instrumentos de deuda, instrumentos de capital y alternativos como fibras (bienes raíces) o commodities (como oro o incluso activos virtuales) en una proporción que haga sentido para ti y tu tolerancia al riesgo. Utiliza instrumentos que repliquen índices representativos de distintos mercados y de muy bajo costo, como los ETFs.

6. Un error muy frecuente de muchísima gente, particularmente en México, es olvidarnos de proteger lo que estamos construyendo. Mucha gente fallece sin testamento e incluso sin que sus familiares tengan idea de las cuentas de inversión. Otros pierden su patrimonio por un evento desafortunado, como una catástrofe o una enfermedad grave y crónica. Aprender a proteger lo que es importante para nosotros (y también a no sobre asegurarnos) es primordial.

