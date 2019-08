Dos novedades procedentes de Estados Unidos trastocarán positivamente los vínculos con la sociedad mexicana: la llegada de Christopher Landau a la Embajada de su país en México, cuya silla principal permaneció vacía durante poco más de 15 meses, y la apertura de una sección en español en la página web de The Washington Post.

Landau está construyendo un canal de comunicación directa con la sociedad mexicana de naturaleza softpower, cuyo objetivo es construir empatía. Obviamente, a través de las redes sociales. No se requiere leer entre líneas para descubrir su diagnóstico sobre la imagen que tiene en México el presidente Donald Trump.

“Nuestra primera parada al llegar a México la semana pasada: la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Le rogué que me diera la sabiduría y el espíritu para fortalecer los lazos entre nuestros países”, escribió el Embajador en su cuenta de Twitter @USAmbMex. En una fotografía aparece Christopher Landau y su esposa, Caroline, junto a el cuadro de la virgen de Guadalupe. Landau conoce los rasgos de la mayor parte de la demografía mexicana sobre este tema.

En la creación de lo que podría llamarse prótesis cultural mexicana, el embajador visitó la emblemática dulcería Celaya, ubicada en la calle 5 de mayo, en el centro de la ciudad. Con el diseño estético art nouveau como fondo, Landau postea una fotografía que le toma a su esposa acompañada por sus dos hijos, Nathaniel y Julia. “¿Habrá una tienda más encantadora que esta dulcería?”, escribe estas palabras junto a la fotografía.

La trajinera de fondo y en la parte superior el nombre de Christopher. En efecto, el Embajador y su familia aparecen en Xochimilco. El guión de la trajinera no estaba preparado, ya que aparecen las banderas de Estados Unidos y Brasil, y debajo de Christopher, el nombre de María Fernanda. Casualidad no desaprovechada para una fotografía. “Pasamos un fin de semana muy agradable recorriendo algunos rincones típicos de la ciudad. ¿Qué otros lugares nos recomiendas?”

Otra de las fotografías de alto impacto es en la que aparece su hijo preparando un jugo de naranja en algún local muy colorido del centro de la ciudad. Su madre observa detenidamente la forma en que extrae el jugo a través de un exprimidor manual.

Cristopher Landau no sólo tuitea fotografías. El 21 de agosto le dio un retuit a un artículo del periódico El Universal de Oaxaca: “¡Te felicito Eliud! Mi hijo está aplicando a universidades en EU, y el proceso es muy estresante. Sé que tendrás mucho éxito”. El artículo describe las virtudes de Eliud Pizarro, un estudiante oaxaqueño que fue admitido en cinco universidades.

El embajador Landau no pierde tiempo, e intenta recuperar los 15 meses en que su país no tuvo representante en México. Uno de los temas dramáticos del país es la inseguridad. Cristopher Landau ya visitó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Para Estados Unidos, el tema forma parte de su seguridad nacional. Son varios estados mexicanos los que podrían catalogarse como “fallidos”, donde el desgobierno lo han propiciado la corrupción, la pobreza y el narcotráfico.

The Washington Post en español

The Washington Post ha entendido que las noticias que vinculan a la Casa Blanca con México suman la cantidad suficiente para abrir una sección de análisis en español en su página web: Post Opinión. Elías E. López es el editor encargado de reconfigurar la nueva sección, y las primeras entregas son de Soledad Loaeza, Julio Scherer Ibarra, Edna Jaime, Oswaldo Zavala, León Krauze y Mario Maldonado. “AMLO y la promesa de la transformación”, es el gran título que agrupa los análisis de cada uno de los arriba mencionados.

La periodista y escritora Eileen Truax realiza un análisis sobre la trémula política migratoria del presidente López Obrador. Truax es autora de los libros: Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano y We Built the Wall: How the U.S. Keeps out Asylum Seekers from Mexico, Central America and Beyond”.

Truax asegura que, para salvar vidas de migrantes centroamericanos, López Obrador debe de dar un giro a su política migratoria. Y algo más, escribe que el único logro del presidente en esta materia es el haber transformado la frontera sur de México en una extensión de la de Estados Unidos.

En este espacio he descrito que los dos errores de mayor preocupación, cometidos por el presidente mexicano son su postura amigable con la dictadura de Nicolás Maduro y la aceptación súbita del chantaje que le hizo el presidente Donald Trump en materia migratoria.

El Economista ha publicado desde hace años las noticias más relevantes del diario estadounidense. Ahora, The Washington Post da un paso más: lanza a nivel global una sección en español especializada en opinión. Los contextos son importantes para traducir la siempre compleja relación bilateral.

Buenas noticias: el rasgo softpower del embajador Christopher Landau y la nueva sección de The Washington Post.

