Desde Bucareli se tienden puentes para desintoxicar el ambiente de la relación del Gobierno de la República con la Iglesia Católica, emponzoñada por las rijosas respuestas presidenciales al reclamo por el asesinato de dos jesuitas.

Las Jornadas de Oración encauzan el descontento por la política de seguridad, pero el diálogo, si no imposible, será difícil si la retórica presidencial, fiel a su costumbre, va a medrar políticamente con las jornadas al calificarlas de “viraje” de la Iglesia.

Quizá en Palacio deban decidir cómo quiere resolver el Presidente Andrés Manuel López Obrador este innecesario desencuentro con la Iglesia Católica. El riesgo es que, mientras deciden, la retórica electorera genere insalvables diferencias.

¿Cambio de divisas en el sector energético?

Hace más de una década, por aquello de la globalización, las inversiones propiciadas en México para el sector energético fueron indistintamente en dólares o en euros, de norteamericanos y canadienses y de europeos.

El T-MEC y la pandemia modificaron puntos de vista y propiciaron ajustes en los objetivos de las naciones firmantes del acuerdo, ajustes no siempre explícitos que la semana próxima podrían concretarse en Washington.

La visita del Presidente López Obrador a la Casa Blanca y una agenda flexible auguran acuerdos en materia de inversión que fortalecerán la integración propuesta por México, dinamicen la inversión energética, pero sólo en dólares.

Con semántica, Morena reta a ley electoral

Sabe Mario Delgado que su tarea es aplicar los planes meticulosamente elaborados para que el proceso de la sucesión presidencial, a pesar de las pasiones más que evidentes, no se descarrile.

Desde el principio fue un desafío como darle vuelta a las leyes electorales que ellos mismos, los morenistas, llenaron de candados contra precampañas y actos anticipados de candidato y partidos.

Lo ha resuelto el oficialismo al controlar el significado de las palabras. Los mítines de precandidatos son “foros”. Los precandidatos son “defensores de la 4T”. Las giras de proselitismo son “sesiones informativas”. Así de fácil, así de difícil.

NOTAS EN REMOLINO

Quizá el dirigente nacional del PRI Alejandro Cárdenas Moreno es culpable de los delitos de que le acusa la gobernadora de Campeche Laya Sansores, pero asombra que a nadie preocupe que el oficialismo haya violado la ley y las garantías constitucionales. Recuerda uno aquello de “vinieron por el judío y no dije nada porque no soy judío”... Más que probada la eficiencia de la directora del SAT Raquel Buenrostro lo que permite que la recaudación no sea problema para este Gobierno... Comida de trabajo la que tuvo ayer 5 de julio, don Carlos Slim con el Presidente López Obrador...Afirman que, si la maestra Delfina Gómez se va como candidata al Estado de México, podría un radical reemplazarla en la SEP. Chismes, suponemos... Curioso, el escándalo por el refugio de animales incautado por el gobierno de CDMX parece tener el objetivo de alguien que quiere quedarse con el predio. Cuidado, detalles que luego cuestan mucho... ¿Era necesaria una iniciativa para derogar el horario de verano? ¿No bastaba un decreto presidencial que derogara el que firmó Zedillo para establecerlo en 1996?... Pertinente esta gema milenaria de Confucio: “hasta un sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo un necio se queda sentado” ...