Una torpeza intentar reconstruir la historia del siglo pasado a través del cristal del radicalismo ideológico. Eso, y no su derecho a su pensamiento político es lo que, posiblemente, le costó el puesto al historiador Pedro Salmerón.

Olvidó la máxima de Graham Green de que, en la búsqueda de la verdad, hay que sacrificar la ideología. Nada más aconsejable cuando se intentan explicar episodios que emponzoñaron a la sociedad hace medio siglo.

Los exaltados olvidan que México fue el único país que votó contra la expulsión de Cuba de la OEA y se negó a romper relaciones, razón para que Fidel Castro nunca apoyó a las guerrillas mexicanas, a pesar de que se declaraban marxistas leninistas.

Medicinas: las difíciles conciliaciones

Nadie duda que hayan encontrado corrupción en el sector salud, lo cual los ha llevado decisiones drásticas como en la concentración de la compra de medicamentos y materiales de curación, pero a veces parecen olvidar que ya gobiernan, que la campaña terminó.

Está el ejemplo de los medicamentos contra el cáncer, los cuales se han importado, porque, dice el Presidente López Obrador, no cedieron a chantajes. Uno se pregunta si le informan bien al Presidente.

Porque la Cofepris hace cinco meses suspendió al laboratorio mexicano que los produce, por irregularidades. Y ni siquiera intenta facilitar que se solventen las irregularidades. Y, uno se pregunta por propios intereses mal informan al Presidente.

¿Tiene futuro la democracia mexicana?

Hace unas semanas en este espacio se puso en duda la eventual sobrevivencia de la democracia mexicana ante la debilidad de los partidos de oposición, explicable por la contundente derrota del año pasado, pero también azuzada por los ganadores y por quienes buscan congraciarse.

Hay una corriente de opinión que, apoyada en las fallas de los partidos, insiste en su irrelevancia y, aún peor, creen que en las próximas elecciones no debiera haber alternancia para mantener el impulso del actual gobierno.

Peligrosa actitud, porque si le sumamos el creciente y sistemático debilitamiento de los organismos autónomos cuyo rol es ser contrapeso del Ejecutivo, sería facilitar la consolidación, otra vez de un partido hegemónico que asfixiaría toda oposición política.

NOTAS EN REMOLINO

Faltaría nada más que Morena no fuera a atender la sugerencia de su fundador de que, para evitar confrontaciones internas, se escoja al futuro dirigente nacional mediante el método de encuestas... A propósito de confrontaciones. Uno se pregunta si el gobierno y los impulsores de la nueva ley educativa saben que su decisión de que sean las asociaciones de padres de cada escuela y los maestros quienes decidan como gastar el dinero del presupuesto educativa asignado a cada plantel, multiplicará encarnizadas luchas que pueden trastocar al funcionamiento de las escuelas... Cada vez es más duro el pleito de la mayoría demócrata en le Cámara de Representantes de Estados Unidos con el inquilino de la Casa Blanca, lo cual pone en riesgo la aprobación del T-MEC... Coincidimos que, si juegan bien sus cartas, los dirigentes del SNTE capitalizarán los chantajes de la CNTE, pues no olvidemos que el contrato colectivo con el magisterio lo firmó la SEP con el SNTE... Ayer se conmemoró el aniversario luctuoso del ex Presidente Adolfo López Mateos, un paradigma de mandatario con elevado sentido del Estado, algo que parece haber desaparecido... Los hechos de sangre de la pasada semana muestran que no hay una ola de violencia, sino una declaración de guerra a las autoridades de los tres niveles de gobierno de parte de las bandas criminales de todo tamaño, chicas, medianas y grandes...