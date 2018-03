El documento Getting it Right de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye una herramienta para ayudar a los países miembros en el diseño de políticas públicas en el contexto de cambio de gobierno.

En el caso de México, la OCDE apoya al gobierno en el diseño, promoción e instrumentación de reformas que han incurrido en los últimos años. Como resultado de algunas reformas, la informalidad laboral ha disminuido, brindando a más trabajadores acceso a ingresos estables, oportunidades de servicios financieros, cobertura de salud y pensiones, etcétera.

Lo anterior es un avance importante si se considera que cerca de 30 millones de personas forman parte de la fuerza laboral informal sin acceso a estos servicios.

Sin embargo, la OCDE opina que aún falta avanzar en diversas reformas, entre ellas la de pensiones y el seguro de desempleo.

Se debe reducir el riesgo de desempleo e impulsar los ingresos de los adultos mayores pobres. Se hace énfasis en que las reformas en esta materia no siempre han abarcado lo suficiente, por lo que hace falta hacer más.

En el documento se menciona también que las reformas a la seguridad social para el sector privado y el sector público incrementaron la capacidad de la economía mexicana para financiar pensiones.

Sin embargo, a pesar de esto, las aportaciones al sistema son insuficientes para alcanzar altas tasas de remplazo. Adicionalmente, puesto que el sistema de pensiones actual sólo cubre a la población formal, la cobertura a otros grupos de la población en edad laboral no es suficiente.

Otro aspecto que forma parte de los retos en México es la movilidad laboral entre el sector formal e informal, debido a que es muy alta, y esto a su vez genera vacíos de contribuciones significativos.

Entre las recomendaciones clave que la OCDE propone para México, en materia de pensiones, se encuentran:

Incrementar el número de contribuyentes al sistema de pensiones mediante la reducción de la informalidad.

Es decir, se debe atacar la informalidad laboral para poder ampliar la cobertura en el sistema de pensiones mexicano.

Aumentar los niveles de aportación al sistema de pensiones para incrementar la tasa de remplazo.

Aumentar y ampliar la pensión mínima para mejorar la red de seguridad en la vejez.

Continuar avanzando en las reformas al sistema de pensiones.

Para obtener mayor información sobre el sistema de pensiones visite la página de Internet: www.amafore.org