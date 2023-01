La nueva imagen de la inflación

BERKELEY – A principios de febrero del 2022, la tasa de equilibrio de la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a cinco años en el mercado de futuros de bonos de Estados Unidos rondaba el 2% anual, índice que corresponde a un pronóstico de inflación de gastos de consumo personal (PCE) ponderado en cadena de 1.6% por año en los siguientes cinco a 10 años. Dado que la inflación del 1.6% está muy por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal de Estados Unidos, en ese mes me sentía muy bien por estar en el “Equipo transitorio”, o al menos en el “Equipo La Fed lo tiene” o el “Equipo Las expectativas de inflación siguen sólidamente ancladas”.

Pero luego, a fines de ese mes, el presidente ruso, Vladimir Putin, el aspirante a Gran Príncipe de Moscovia, ordenó una invasión relámpago de Ucrania. Las cosas no salieron como él las había planeado. Los ucranianos se defendieron del ataque inicial y ambos bandos se prepararon para una guerra de desgaste más prolongada. Los precios de la energía, los cereales y los fertilizantes se dispararon. El mundo comenzó a preocuparse de que, llegado el invierno, Europa se congelaría y muchos otros países, desde Egipto hasta Nigeria, morirían de hambre.

Debido a estos temores, la tasa de inflación del IPC a cinco años, a cinco años vista, se disparó del 2% anual a su máximo del 2.67%, el 21 de abril de 2022, mientras que las expectativas de inflación anual del PCE dentro de cinco a 10 años alcanzaron el 2.27 por ciento. Esa proyección PCE sugirió que los operadores de bonos no habían perdido la confianza en el compromiso de la Fed con su objetivo de inflación.

Pero si se supone que el margen del rango objetivo de la Fed es de 0.6 puntos porcentuales, significa que el mercado de bonos espera que el banco central se mantenga dentro del objetivo si la inflación del IPC a cinco años, a cinco años vista, se mantiene entre el 2% y el 2.6 por ciento. Esa proyección del pico de abril de 2022 generó preocupaciones. Para aquellos cuyo cabello ya estaba en llamas, había muchas razones para temer que estábamos a solo un gran shock de oferta más de perder el ancla de expectativas de inflación que ha mantenido los precios relativamente estables durante décadas.

Quizás lo estábamos, pero dado que no obtuvimos ese gran impacto adverso adicional en la oferta, ahora poco importa. La tasa de inflación de la cadena PCE para noviembre fue solo del 0.16%, que es menos del 2% anual cuando se multiplica por 12. Sin duda, una golondrina no hace un verano y un punto de datos no hace una tendencia. Incluso la caída del 0.62% en junio (7% anual) no es necesariamente financiable. Después de todo, también vimos algunos descensos entre diciembre de 2021 y abril de 2022, y entre agosto de 2021 y diciembre de 2021.

Como dije antes, este ciclo económico pandémico ha sido uno de esos raros periodos en los que no he envidiado a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Lo que hagan durante los próximos seis meses no afectará realmente la economía real de la demanda, el empleo y la producción hasta dentro de un año, y no afectará significativamente las noticias sobre la inflación hasta dentro de un año y medio. Habrá muchos desarrollos nuevos en los próximos 18 meses, algunos buenos y otros malos.

Independientemente de lo que decida hacer la Fed, es casi seguro que luego se arrepentirá. ¿Seguirá exagerando las subidas de tipos de interés? Si es así, la economía, dentro de dos años, volverá a estar sumida en un estancamiento secular, con las tasas de interés en su límite inferior cero y sin un camino visible para un rápido retorno al pleno empleo. ¿Logrará la economía un “aterrizaje suave” a través de una desinflación inmaculada, o las presiones políticas y los choques de oferta adicionales nos llevarán a una estanflación y una recesión dolorosa y prolongada?

Nadie lo sabe. Pero si yo estuviera en el FOMC en este momento, tendría dos consideraciones en mente. Primero, la Fed no tiene que moverse lentamente. Los últimos seis meses han demostrado que hay muy pocas desventajas en los cambios rápidos de política monetaria. Hasta este mes, la Reserva Federal estaba aumentando las tasas de interés en 75 puntos básicos a la vez, e incluso esa tasa no es un límite de velocidad. El FOMC debería aprovechar esta aparente opcionalidad. Cuando la situación no está clara, puede hacer una pausa, con la confianza de saber que puede moverse muy rápido cuando la situación se aclare.

En segundo lugar, en retrospectiva, la decisión de 1996 del expresidente de la Fed, Alan Greenspan, de establecer el objetivo de inflación en el 2% anual fue muy desacertada. Sí, puede haber beneficios sustanciales al mantener y fortalecer la credibilidad de la Reserva Federal al hacer que la economía vuelva al objetivo anual del 2%, incluso si ese objetivo se eleva a mediano plazo. Pero, ¿es ese realmente el tipo de credibilidad que la Fed quiere tener? ¿Es bueno que los mercados piensen que persistirán con políticas que ya no se ajustan a las nuevas circunstancias, solo porque dijeron que lo harían? Una vez más, no envidio a los miembros del FOMC este invierno.

*El autor es Profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley, es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica y autor de Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century. Fue Subsecretario Adjunto del Tesoro de EU durante la Administración Clinton, donde estuvo muy involucrado en las negociaciones presupuestarias y comerciales. Su papel en el diseño del rescate de México durante la crisis del peso de 1994 lo colocó al frente de la transformación de América Latina en una región de economías abiertas y consolidó su estatura como una voz líder en los debates de política económica.