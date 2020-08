La peor forma de sociedad corporativa es 50/50 porque es muy difícil ponerse de acuerdo cuando hay conflictos. Aunque Grupo Prisa tiene 50% de Radiópolis, su posición es sumamente débil. En cambio, Corporativo Coral de la familia Alemán -que posee la otra mitad- tiene ventajas legales y el apoyo político del gobierno de AMLO para tomar el control del sistema.

Historia. El 15 de octubre de 2001 Televisa anunció una alianza estratégica con Grupo Prisa de España “para el desarrollo del mercado radiofónico en México”. Bajo el amparo de la Ley de Inversión Extranjera, Prisa adquirió 50% de inversión neutra de Radiópolis con una inversión de 50 millones de dólares y una aportación de capital de 10 millones de dólares.

Acuerdo. Según el pacto, la administración de Radiopolis quedó compartida. El Director General fue nombrado por el Consejo de Administración, presidido por Emilio Azcárraga Jean (a propuesta de Prisa), mientras que el Director Financiero fue designado por Televisa. Prisa se encargó de fortalecer y desarrollar los contenidos de la programación, con la incorporación de nuevos conductores. Los nuevos socios buscaban la expansión de Radiópolis para hacer crecer la audiencia (9% ese año) e impulsar la comercialización publicitaria.

Venta. El 17 de julio de 2019 (después de 18 años de alianza), la mexicana se desprendió de su 50% de Radiópolis y lo vendió por 1,248 millones de pesos y un dividendo de 285.6 mdp a Corporativo Coral, del empresario Miguel Alemán Magnani, propietario de la aerolínea Interjet. Un mes después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad la operación.

La televisora se desprendió de 17 estaciones de radio, seis de ellas en la Ciudad de México, incluida la emblemática XEW que 89 años atrás vio nacer al principal grupo mediático de México, y La Ke-Buena 92.9 FM, la más escuchada en el cuadrante capitalino.

La radio no era un mal negocio para Televisa, pero había dejado de ser estratégica, su situación financiera estaba muy frágil y quería enfocarse en contenidos, distribución y telecomunicaciones. En 2018 la radio le generó a Televisa ingresos por 920 mdp, 1.08% de sus ingresos totales ese año. Además, Televisa vislumbró un sexenio austero en publicidad oficial por los recortes del presidente López Obrador. La alianza Prisa-Televisa fue fructífera porque Radiópolis ocupa la tercera posición en el mercado y una cuota de audiencia de 16%, según el informe financiero 2019 de la española.

Pandemia y Cabal. No todo sale bien. Coral incumplió con el pago del 50% de Radiopolis, por lo que Televisa demandó. Explicó que “nos apena que la familia Alemán esté enfrentado problemas de deudas y hasta de embargos por varias autoridades. Recurrir al litigio fue nuestra última opción (…) al ser Televisa una empresa pública que cotiza en los mercados de valores”.

La emergencia sanitaria puso en crisis e insolvencia financiera a Interjet, que enfrentó adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). El 13 de julio de 2020 Interjet informó que recibió una capitalización de 150 mdp del exbanquero Carlos Cabal Peniche y el empresario Alejandro del Valle para reforzar sus operaciones. El Economista reveló que la operación fue anunciada dos semanas antes. El 2 de julio Televisa informó que concluyó la venta de Radiópolis.

Toma. El 25 de agosto ocurrió una toma hostil de las instalaciones de Radiópolis por personal de los nuevos accionistas Alemán-Peniche-Valle. Un día antes Coral celebró una Asamblea de Accionistas (en la cual no estuvo presente Prisa) que modificó la integración del Consejo de Administración y eligió a Miguel Alemán Magnani como presidente. Se nombró a Ignacio Carral Kramer como nuevo Director General en sustitución de Francisco Cabañas. También se reemplazó al Director Financiero.

¿Por qué procedió de forma agresiva Coral? Desde julio de 2019 los Alemán ya habían pisado las instalaciones de WRadio, pero todavía no pagaban y menos recibían la capitalización de Cabal. Hubo abrazos, discursos y brindis. Pedro García Guillén, consejero delegado de Prisa Radio, dijo que "tenemos una gran confianza en México, este es un maravilloso país, queremos seguir aquí y hacer grandes cosas y por tanto qué mejor compañero de viaje que la familia Alemán”.

Regresemos al acuerdo de 2001. Esas posiciones las tuvo Televisa durante 18 años. No hay nada extraño en los movimientos que hizo Alemán-Peniche-Valle salvo en las formas poco ortodoxas de excluir a Prisa-España, para quien “la mencionada asamblea de accionistas, de la que Grupo Prisa no tenía conocimiento, no fue convocada ni celebrada conforme a lo establecido en los estatutos sociales ni la legislación en vigor y es, por tanto, nula”.

El periódico El País (propiedad de Prisa) informó que los empresarios Alemán Magnani y Cabal Peniche lanzarón “una ofensiva” por el control de Radiópolis. “Lo cual vuelve a dejar en evidencia la inseguridad jurídica bajo la que operan los inversionistas” en México.

El diario calificó a Cabal como “oscuro empresario”, quien huyó de México en 1994 y estuvo tres años encarcelado en Australia por los turbios manejos de su banco. “Personifica como pocos el lado más oscuro de los vínculos entre el poder político y empresarial en México, especialmente durante la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari.”

Inversión neutra. Cuando Prisa adquirió 50% de Radiópolis la inversión foránea en medios electrónicos no estaba permitida. A partir de 2013 la inversión extranjera directa es posible hasta en 49% con reciprocidad. España sólo admite 25%. El artículo 19 de la Ley de Inversión Extranjera dice que los inversionistas neutros (Prisa) tendrán “derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de voto en sus Asambleas Generales Ordinarias”.

Coral tiene la sartén por el mango. Adelantó que “dirimirá sus diferencias con Prisa en un panel arbitral, para demandar la nulidad de los acuerdos [de 2001] que violan las leyes mexicanas”. Tiene razón.

Trasfondo. Alemán-Peniche-Valle son accionistas minoritarios (Alemán sólo conservó 10%) que juntos tienen la mitad del control de Radiópolis. Es obvio que quieren la gestión de los contenidos del sistema. El País informó que Cabal Peniche fue nombrado Vicepresidente del Comité Editorial de Radiópolis. Prisa no debería tener más de 49% de Radiópolis que ordena la Constitución. La Ley de Inversión Extranjera tampoco le favorece a la española porque sus derechos son limitados. El acuerdo original Televisa-Prisa no está por encima de esas leyes y Coral lo sabe. El País-Prisa han dado cabida a los intereses ibéricos que cuestionan la política energética del presidente López Obrador. En WRadio colabora el periodista Carlos Loret de Mola, quien recientemente reveló un videoescándalo que compromete al hermano de AMLO con dinero no esclarecido para usos electorales. Interjet se endeudó con el SAT pero llegó a un acuerdo. Esta historia continuará…

Twitter: @beltmondi