A menos palabras, menos pleitos, nos han dicho. Y siguen muchas consejas parecidas: desde” si no tienes algo bueno que decir, no digas nada” hasta “calladita te ves más bonita”, pasando por citas de autoridades que como Catón escribieron: “la primera virtud es frenar la lengua y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse.” Sin embargo, tanta advertencia, a veces no alcanza a quienes preferirían perder hasta la vida antes que guardar silencio.

Tal es el caso de José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, comúnmente conocido como “fray Servando”. Nacido un día como hoy –18 de octubre– pero de 1763, cuando el hoy territorio de Monterrey, se llamaba Nuevo Reyno de León y la Corona española nos gobernaba; creció rodeado de hermanos, riquezas y comodidades. Su madre fue Antonia Guerra, “descendiente de los primeros conquistadores” –por si anduviéramos pendientes de la genealogía– y su padre, Joaquín Mier Noriega, pariente de los duques de Granada y de los marqueses de Altamira –por si todavía creyéramos en el alto linaje–. Octavo hijo del segundo matrimonio de su padre, a Servando se le conocería por su inteligencia, su rebeldía, su incomparable capacidad para convencer a otros y sus “altas dotes de oratoria”, pero también como “el fraile insurgente” ya que, simpatizante de la Independencia, puso las excelencias de su lengua al servicio de la causa.

Realizó los primeros estudios en su tierra natal y a los 17 años fue enviado a la ciudad de México a completar su formación y tomar el hábito de Santo Domingo. Con excelentes calificaciones obtuvo las órdenes menores de subdiácono y diácono, fue Maestro de Estudios, profesó el sacerdocio, se convirtió en Lector de Filosofía del convento de Santo Domingo y doctor en Teología, a los 27 años.