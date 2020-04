Si bien no llegarán a tiempo para evitar los estragos que nos está causando el virus epidémico, las vacunas son la gran esperanza para la humanidad hacia el futuro pues el SARS2-Cov2 llegó para quedarse. Lo malo es que será hasta fines del 2021 cuando contemos ya con la esperada inmunización.

Suena como muy largo, pero consideremos que normalmente el desarrollo de una vacuna le lleva a la ciencia no menos de 7 u 8 años; esta vez serán unos 18 meses en un proceso bastante acelerado.

Al menos 21 empresas farmacéuticas de todo el mundo están concentradas en la búsqueda de la vacuna y también de la alternativa terapéutica.

Lo que llegará más rápido es el tratamiento para Covid19. Una primera versión eficaz y segura podría estar saliendo ya en el verano próximo. Se habla incluso de que será en junio, dentro de dos meses.

Conforme un reporte del Instituto Farmacéutico (Inefam), son tres las compañías que en la búsqueda de medicamento llevan avances prometedores. Y éstas son la biotecnológica americana Gilead; la francesa Sanofi y la suiza Roche. Ya están en fase III o preclínica, es decir probando ya en personas su alternativa de tratamiento. Otras menos adelantadas son Amgen junto con Adaptive Biotechnologies que trabajan con anticuerpos convalecientes obtenidos del plasma para elevar el sistema inmunitario. Y también están explorando por medicamento la biotech neoyorquina Regeneron, la japonesa Takeda y Vir Biotechnology.

En la otra carrera, la de la vacuna, trabajan la americana Pfizer, la inglesa GlaxoSmithKline, la americana Johnson & Johnson, también Sanofi con Translate Bio y otras compañías como Inovio Pharmaceuticals, Moderna Inc, Novavax Inc, Heat Biologics Inc y Vaxart Inc.

Esta vez el lucro no es lo que rige

Algo importante es que, considerando la emergencia y que la necesidad es para todo el mundo, el tema de las ganancias no está siendo factor, y se hacen alianzas de todo tipo para agilizar procesos y conseguir resultados porque el signo de pesos no se pone de por medio. De hecho las instituciones públicas y privadas que están auspiciando las investigaciones están en ese tenor.

Janssen, la división farmacéutica de J&J, ya incluso adelantó el precio de su vacuna: 10 dólares por dosis. Para México eso significa unos 250 pesos la dosis considerando nuestra devaluada moneda; un precio razonable considerando que las vacunas nuevas salen a miles de pesos.

Los especialistas de Inefam estiman certeramente que contando el mundo con una vacuna segura y eficaz, será crucial el compromiso de las naciones para aplicarla a su población y que la propia OMS recomiende una cobertura de hasta 70% de la población entre 2021 y 2022 para lograr un combate frontal del virus.

Tampoco es descabellado prever conflictos de índole político al interior de los países poco comprometidos con el control del Covid cuando haya opciones seguras para combatirlo.

En este escenario, ¿cuánto del gasto público en salud tendría que dedicar el Gobierno mexicano para la nueva vacuna? Inefam responde: Para vacunar al 70% de la población serían 1,043 millones de dólares, unos 26,075 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Para tener una idea de lo que implica ese monto, digamos simplemente que es 3.7 veces más alto que todo el gasto público (7,002 millones de pesos) promedio anual invertido hoy en todas las inmunizaciones aplicadas a los mexicanos conforme la cartilla de vacunación vigente.

No hay duda que la pandemia nos llevará a otras consecuencias que en principio nuestras autoridades presupuestales de la Secretaría de Hacienda ya tendrían que ir considerando, como un inevitable déficit fiscal.

Fallece directivo de laboratorio farmacéutico

Nuestro sentido pésame por el fallecimiento del empresario Juan Javier Macklis Mercado, presidente y director general del laboratorio Victory Enterprises, de Tijuana. Era muy reconocido en el sector farmacéutico nacional, seguía trabajando con gran entusiasmo a sus más de 80 años, y con ese alto riesgo por la edad, fue víctima del coronavirus. QEPD.

Twitter.com/MaribelRCoronel

[email protected]