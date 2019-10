Es difícil que el nacionalismo catalán baje del monte

En Sin Perdón, un western protagonizado y dirigido por Clint Eastwood, el protagonista, William Munny, reconoce haber sido un ser despreciable en el pasado. Un monstruo capaz de perpetrar todo tipo de barbaridades y no precisamente porque estuviera en su naturaleza sino porque la bebida lo trastornaba. Un hombre esencialmente bueno, convertido en un animal salvaje por los efectos de las bebidas espirituosas.

Recordé a Munny con motivo de una de las imágenes más tristes de esta semana en la que un arquitecto entradito ya en edad le grita como un energúmeno a una joven periodista de Telecinco, que intenta hacer una conexión para informar sobre el aniversario del 1-O (referéndum independentista ilegal) en Cataluña. ¿Qué es lo que hace que un tipo con estudios que ha doblado ya la esquina de su existencia se comporte de esa manera? Quiero pensar que, como William Munny en su juventud, el tipo iba hasta el techo de alcohol, pero que luego, cuando llegó a su casa y se vio en la tele, sintió un ataque de vergüenza propia. Y si no había bebido, que recapacite y se pregunte qué tipo de droga había hecho que saque lo peor de sí mismo.

Otra de las escenas que tengo grabada es la de un paisano en un pequeño pueblo de Cataluña que arenga a sus vecinos diciendo que los castellanos quieren “robar nuestras tierras, nuestros bosques y nuestros vinos” y, de paso, “esclavizarnos”. Me imagino a un castellano que se ha levantado a las 6 de la mañana para trabajar duro en un pueblo cercano a Aranda de Duero, pitándole los oídos. Un castellano que tenía pensado ir el próximo verano a conocer Cataluña, pero no para robar como dice el orate sino para tomarse unos langostinos de Palamós. Pero en un buen restaurante y pagando a tocateja (en efectivo). ¿Cómo es posible que un hombre que tiene tierras, higueras, bosques y vinos, como la duquesa de Alba, no sea feliz y vea invasores por todas partes? Si no ha bebido que se pregunte qué tipo de droga le produce esos efectos.

La siguiente imagen es la de Andreu Joan Martínez, el director general de los Mossos d’Esquadra (policía catalana) que, esta misma semana, presentó su dimisión ante las presiones de Quim Torra, empeñado como debe estar el president en que la policía no sólo no debe cargar contra los Comités de Defensa de la República sino que debe escoltarlos. Andreu se ha desenganchado a tiempo.

Es sorprendente que en pleno siglo XXI, cuando muchos hablan de hiperconectividad, una parte de la sociedad catalana esté inmersa en un discurso étnico y territorial. Que muchos catalanes hayan perdido contacto con la realidad y crean que están bajo el yugo de una dictadura. Que hayan renunciado a ser ciudadanos libres para caer en las garras de una ideología que les enfrenta.

Va a ser inevitable que el gobierno, sea cual sea o en funciones, aplique el 155 una vez más. Y será necesario que todos los partidos que tienen sentido de Estado no titubeen y apoyen sin fisuras a quien tenga que tomar la decisión. Ahora mismo no existe la más mínima esperanza de que el nacionalismo catalán baje del monte y cuanto más se tarde en dar una respuesta contundente más difícil será controlar a un monstruo que lleva varias décadas gestándose y que no tiene intención de volver a la cueva.