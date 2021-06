La periodista Alexandra Jaffe, de la agencia Associated Press (AP), formula la siguiente pregunta a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris: “Señora vicepresidenta usted ha hablado sobre la revisión del tema de la corrupción para abordar las causas de la migración, pero dados los antecedentes del presidente (parado a dos metros de la vicepresidenta durante la conferencia de prensa), sus críticas y objeciones frente a las reformas a las leyes anticorrupción en la región, él (presidente) se ha comprometido con usted y ha dicho que tratará de no interferir ante las iniciativas anticorrupción. ¿Qué le hace creer que usted pueda confiar en él como socio sobre este tema?”

Harris responde sobre la importancia de abordar el tema, pero se reserva sus comentarios sobre la figura del presidente que se encuentra a su lado..

La periodista le formula la siguiente pregunta al mandatario: “Señor presidente, ¿qué le diría a los que dicen que usted forma parte del problema de la corrupción en su país y que usted no toma la lucha contra la corrupción en serio?”

El presidente no responde a la pregunta.

Periodista de la CBS le formula una pregunta a Kamala: “La corrupción ha sido un tema de enfoque a lo largo de su carrera y en los últimos meses ha hablado sobre este tema. Me da curiosidad conocer si usted considera que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México son corruptos.

Antes de que la vicepresidenta tome la palabra, el periodista comienza a hablar en español para recordarle al presidente que no le respondió a su compañera de AP.

Kamala Harris responde sobre la importancia de tener un poder Judicial independiente. Menciona que durante su reunión con el presidente habló sobre la importancia de tener una sociedad civil fuerte. No señala si los gobiernos de los cuatro países son corruptos.

El presidente tiene su turno. Ahora sí responde: “Las redes sociales, más que información llevan desinformación. Yo le quisiera devolver la pregunta a usted”, le comenta al periodista. “¿En cuántos casos de corrupción he sido señalado? Le puedo dar la respuesta, cero. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción (..) La corrupción no es solo de los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtuvieron dinero del extranjero para venir cosas aquí y no se sabe ni siquiera quién se los mandó y para qué se está utilizando (…) Le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos que no nos interesa que venga un solo dólar al gobierno, nos interesa es en trabajar en políticas públicas que trasladen esos recursos de una manera efectiva sin intermediarios para que le llegue a las comunidades esos cambios en la forma de vivir.”

El presidente presentó un rictus que se transformaba mientras escucha las preguntas, pero por lo menos, se atrevió a salir a la conferencia de prensa a dar la cara.

El mandatario de Guatemala Alejandro Giammattei organizó la conferencia con Kamala Harris en la espléndida Casa de Cultura de la ciudad de Guatemala el pasado lunes.

Un día después, en México, el presidente López Obrador, catador de conferencias de prensa, decidió que no habría conferencia conjunta tras la visita de la vicepresidenta Harris.

Una funcionario del Departamento de Estado me confirma que sí hubo el interés de la vicepresidenta Harris de participar en una conferencia conjunta, pero AMLO se negó.

Esta columna plantearía un escenario utópico en que Presidencia respondiera lo siguiente: ¿Le pidió a la vicepresidenta Harris que la agencia de desarrollo USAID cancele aportaciones a los que usted considera enemigos? ¿Permitirá que agentes de la DEA trabajen en coordinación con su Gobierno sin la necesidad de que pasen a la ventanilla de Relaciones Exteriores? ¿Va a cumplir lo estipulado en el T-MEC en materia de competencia en el sector energético? ¿Cumplirá el Acuerdo de París? ¿Está a favor de la democracia liberal o de la iliberal?

Tal parece que Presidencia de México está afónica en temas internacionales.

