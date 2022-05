La clase del 2022 del Salón de la fama del Rock and Roll será integrada por Pat Benatar, Carly Simon, Duran Duran, Eminem, Dolly Parton, Lionel Ritchie, Eurythmics y Judas Priest. El anuncio realizado esta semana finalmente confirmó la inclusión de la cantante de country Dolly Parton, pese a que ella inicialmente se rehusó a recibir este reconocimiento.

Este año sobresale que la mayoría de los músicos celebrados son cantantes en solitario que ganaron popularidad durante los años setenta y ochenta. Es muy probable que te encante o hayas cantado en algún karaoke la desgarradora “You’re so vain” de Carly Simon, “Dancing on the ceiling” de Lionel Ritchie, “Hit me with your best shot” de Pat Benatar, “Jolene” o “I will always love you” de Dolly Parton.

También es de notarse que sólo reconocen a tres bandas: el dúo de synth pop Eurythmics, el cuarteto británico de new wave Duran Duran y los legendarios metaleros de Judas Priest, que tienen una larga devoción entre sus seguidores. El rapero Eminem es la presencia más joven, aunque toda una generación ha crecido con las rimas, la personalidad confrontativa de Marshall Mathers y el alter ego de Slim Shady.

Los grupos seleccionados siempre despiertan controversias y debates entre los puristas que se la pasan tratando de encasillar qué es el rock and roll y entre los artistas que siguen quedando excluidos de este selecto grupo. No faltará quien reproche la ausencia de grupos como la legendaria banda de Detroit, MC5, que llevan años en consideración y que siguen sin lograr el reconocimiento o de un grupo de culto como lo es Devo.

Después de años estar bajo el escrutinio de los fanáticos y la poca inclusión de artistas femeninas, el Salón de la Fama del Rock and Roll finalmente comienza a ofrecer reconocimiento a artistas que antes hubieran quedado excluidos. Por eso es de celebrarse que la clase del 2022 incluya a Pat Benatar, Carly Simon, Lionel Ritchie y Dolly Parton quienes han sido fundamentales en la historia de la música pop de décadas recientes y que sin duda han sido influyentes para artistas en otros géneros.

Este 2022 el Salón de la Fama del Rock and Roll también celebrará las aportaciones de la cantante de blues Elizabeth Cotten, la productora Sylvia Robinson, el dúo de productores de R&B y pop Jimmy Jam y Terry Lewis, el ejecutivo Jimmy Iovine, el activista y cantante Harry Belafonte y el abogado y cofundador del Salón de la fama Allen Grubman.

Sylvia Robinson será reconocida como una pieza fundamental en la industria musical y por sus contribuciones al desarrollo del hip hop. Robinson comenzó su carrera como parte del dúo Mickey and Sylvia en los años sesenta. Posteriormente fundó la célebre disquera Sugarhill Records, que a finales de los setenta edita los primeros discos de hip hop de la historia con “Rapper’s Delight” del Sugarhill Gang y “The Message” de Grandmaster Flash and the Furious Five.

Jimmy Jam y Terry Lewis cuentan con una extensa carrera como escritores y productores de una larga lista de canciones para artistas como Janet Jackson, Mariah Carey, George Michael, Gwen Stefani, Michael Jackson, Boyz II Men, entre otros. En su carrera han logrado 16 canciones que llegaron a la cima de las listas de Billboard y son el dúo de productores que más nominaciones han recibido en la categoría de Productor del año.

Jimmy Iovine ha sido una presencia en la industria musical desde los años setenta. Comenzó su carrera como ingeniero y una de sus primeras sesiones de grabación fue con John Lennon en el álbum de 1974 Walls and Bridges. Iovine ha trabajado como ingeniero y productor de artistas como Bruce Springsteen, Patti Smith, Dire Straits, Tom Petty & The Heartbreakers, Stevie Nicks, U2, Meatloaf y Eurythmics. Además, es el cofundador de Interscope Records, Beats Music y uno de los impulsores del servicio de streaming Apple Music.

Los puristas del género seguirán reprochando que algunos de los artistas reconocidos por el Salón de la Fama del Rock and Roll no sean estrictamente rock. Pero el rock siempre fue una mezcla de influencias que tomó elementos del country, el blues, el jazz, el folk y de muchos otros lugares para construir ese sonido que hoy denominamos rock. En el fondo el Salón de la Fama del Rock es ese club que siempre ha buscado celebrar la música que nos encanta, que nos ha acompañado desde nuestra juventud y que ha sido popular en algún momento.

Nosotros seguiremos bailando y cantando con estas canciones que siguen con nosotros y nos ayudan a construir nuestros recuerdos e identidades musicales.

