Cuerda floja

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, declaró que él no se título de la universidad porque empezó a trabajar muy jóven, aunque sí preparó su proyecto de tesis en la carrera de Administración. Comentó que en su labor aprendió mucho de pedagógos y, porque no correspondía a lo que había estudiado, decidió no titularse porque él lo consideraba un fraude.