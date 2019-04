Elefante equilibrista

Durante sesión, la senadora de Morena por el estado de Tamaulipas María Guadalupe Covarrubias se resbaló al descender de la escalinata del Salón de Plenos del Senado y al caer tuvo un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue llevada en camilla por los paramédicos a los servicios médicos.

Payaso malabarista

“Tienes una obesidad espantosa, horrible” fueron las palabras que usó el presidente municipal de Ahome, en Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al interactuar con una alumna del plantel Educación Inicial Indígena de Goros 2. Chapman Moreno se acercó a la niña para preguntarle qué es lo que más le gusta comer. Posteriormente, se aproximó a las maestras para cuestionarlas sobre el problema de salud de la menor. Luego de que sus palabras generaran una ola de críticas, el alcalde pidió disculpas.

Bala humana

Comerciantes e integrantes de Taxistas Organizados de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes con personal de seguridad del Congreso local. Se manifestaron afuera de las instalaciones para que fueran atendidas sus demandas; sin embargo, al no recibir una respuesta positiva de los legisladores, se dirigieron hasta una de las puertas del recinto sobre la calle de Allende, donde intentaron ingresar por la fuerza y enseguida comenzaron las agresiones. A la gresca se unieron los taxistas, quienes habían llegado antes.

Payaso burlón

Luego de que la Cámara de Diputados suspendiera cuatro sesiones por los bloqueos en el recinto legislativo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los diputados optaron por sesionar cuatro días la semana próxima para recuperar los días perdidos, pero tomarán el periodo de asueto del 12 al 22 de abril por Semana Santa. De acuerdo con su calendario, los diputados sesionarán hasta el 11 de abril y regresarán el día 23; es decir, no habrá trabajo en el pleno durante 11 días.

Trapecista

“El miedo no anda en burro”, dice el viejo refrán mexicano que hoy parece quedarles como anillo al dedo a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Diputados del PRI, Movimiento Ciudadano e integrantes de la Comisión de Trabajo expresaron que no hay un proyecto de reforma laboral por el cual discutir; sin embargo, sus contrapartes de Morena afirman que no sólo hay un proyecto, sino que ya se ha avanzado alrededor de 80 por ciento. ¿Será que se confirmarán sus miedos sobre una aprobación fast track?