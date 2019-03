Público

Luego de que la exprimera dama de México, Angélica Rivera, desapareciera de las cámaras por un tiempo, la también actriz anunció su regreso a la televisión. Rivera dio a conocer en una entrevista que pronto volverá a aparecer en telenovelas; sin embargo, no especificó si ya está grabándola.

Mono

El diputado en el Congreso de Nuevo León Juan Carlos Leal Segovia fue expulsado de Morena por no respetar la normatividad interna del partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó la cancelación del registro, así como su inmediata separación del partido. La decisión se tomó debido a que el diputado hizo declaraciones en las que se posicionó a favor de la vida y el matrimonio entre hombre y mujer, esas declaraciones violan los estatutos del partido, según la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena.

Domador

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, garantiza piso parejo para quienes participen en la elección democrática del nuevo CEN. Massieu dio a conocer que aún no está lista la convocatoria, debido a que su partido no ha llegado a un convenio con el INE para las reglas de operación de la elección interna. La priista agregó que aún no hay candidatos porque todavía no hay convocatoria; sin embargo, existen militantes que quieren participar, a quienes pidió que se comporten con respeto, aunque contrasten sus ideas.

Estrellas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dará la bienvenida a la nueva ministra, Yasmín Esquivel Mossa, quien sustituirá a la juez en retiro Margarita Luna Ramos y estará en el cargo por un periodo de 15 años. La SCJN realizará una sesión solemne el siguiente jueves 21 de marzo para recibir a Esquivel, quien es esposa del empresario y contratista José María Riobóo; antes de ser designada por el Senado fungía como magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la capital del país.

Malabarista

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dividió las opiniones en la Cámara de Diputados, luego de presentar el amparo para impugnar la reducción de su sueldo. Por una parte, la diputada María Marcela Torres Peimbert admitió que, al igual que cualquier funcionario, está en absoluto derecho de interponer cualquier acción. Sin embargo, Óscar González Yáñez opinó que al consejero le está faltando leer bien la elección del 2018, ya que considera que sólo “está viendo números y debería hacerle un análisis sociológico”.