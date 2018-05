Reflectores

El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, nombró a Claudia Luengas como titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, quien se desempeñaba como directora general del Registro Civil de la Ciudad de México. Sustituye a Amalia García Medina, quien presentó su renuncia al cargo.

Globos

En los últimos días se ha desatado en las redes sociales un movimiento denominado #AMLOmanía que se expresa en memes, frases, fotos y videos subidos por los internautas. Lo último es una invitación en Facebook a una “Fiesta en el depa de AMLO” el día 30 de junio, la víspera de las elecciones, que ya tiene más de 140,000 interesados, y creciendo como la espuma. Si tales llegan a la AMLOParty habrá reunido más que los XV años de Rubí, que convocó a 60,000 asistentes, aunque habían confirmado 1.2 millones.

Payaso burlón

El candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por Movimiento Ciudadano, Tecutli Gómez, confundió la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Trasvestis, Transexuales e Intersexuales) con una comunidad rural de la región. Al ser cuestionado sobre sus propuestas para la comunidad gay, y desconociendo dicha sigla, aseguró: “Nosotros hicimos un compromiso con varias comunidades de que va a haber nuevos módulos de maquinaria y vamos a rehabilitar los caminos”.

Tigre

“El tigre no tiene miedo, y ya despertamos”, es el título de un video publicado por el Partido Encuentro Social (PES) a través de sus redes sociales, en el que aparece un hombre con máscara de felino, quien dice que ya no se permitirán más abusos de “los políticos corruptos que han gobernado nuestro país”. El material, que pareciera hacer referencia a la advertencia de Andrés Manuel López Obrador de “soltar al tigre” en caso de un fraude electoral en las elecciones del 1 de julio, provocó hilaridad y desató el bullying en las redes sociales.

Malabarista

El aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez, el Bronco, aseguró que se exorcizó y por eso dejó de ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El candidato dijo que ya no continuó en el partido y eso es un ejemplo de cambio y de que se puede terminar con la partidocracia. “Fui militante 30 años, activamente nueve, pero me exorcicé, me saqué al PRI de mí. Fui prinosaurio, ahora soy dinosaurio. Es una reflexión que he hecho para que también cambie la gente” afirmó.

