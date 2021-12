Demos una oportunidad a la Paz.

En esta oportunidad abordaré, en tres partes, algunos aspectos de la obra de The Beatles, grupo de Liverpool integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sin lugar a duda, la máxima expresión mundial de la música moderna.

En particular comentaremos algunas de sus ideas y pensamiento inmortalizado en su obra musical en diversas canciones tanto como grupo, así como solistas. También comentaremos otras acciones tales como entrevistas, declaraciones y sobre su participación y organización en importantes eventos, todo ello en torno a sus aportaciones a la cultura popular que han servido para impulsar la cultura de la paz.

No podemos ignorar que The Beatles, a pesar de su disolución oficial en 1970, siguen siendo un referente atractivo e influyente a nivel global, tal y como lo demuestra el éxito del reciente documental de tres partes “Get Back”, del cineasta Peter Jackson, que revela material inédito de la banda más icónica de todos los tiempos. Es un documental historiográfico de The Beatles sobre la preparación de su última presentación que ocurrió con Billy Preston en la azotea del edificio de Apple Corps, ubicado en Londres el 30 de enero de 1969. “Get Back” se produjo a partir del material fílmico de la película “Let It Be” que dirigió Michael Lindsay-Hogg, película que ganó un “Oscar” a la mejor banda sonora.

Recordemos que The Beatles han aportado, entre muchas cosas que ahora son cotidianas, la globalización de la música popular en inglés; los cortometrajes para televisión para promover canciones; diversos estilos y técnicas que desarrollaron casi todos los grupos de rock surgidos después del cuarteto de Liverpool; revolucionaron el sonido, estilo y actitud de la música popular; inauguraron e inventaron métodos y modalidades de hacer y ejecutar música; organizaron y sentaron las bases para giras mundiales de conciertos multitudinarios; mejoraron el equipamiento de amplificadores, micrófonos y monitores; abrieron las puertas del rock and roll a toda una ola de bandas del rock británico y del mundo, e influyeron en la cultura universal.

Su impacto al inicio de los sesenta hubiera sido suficiente para transformarse en la fuerza cultural más influyente de su época, pero no se detuvieron allí, se trata de un grupo que sigue ejerciendo influencia a nivel global. Aunque su estilo inicial fue sencillo, con ritmos irresistiblemente pegajosos como el rock and roll y el rhythm and blues. The Beatles pasaron el resto de la década de 1960 incorporando elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones, trabajaron con un extenso rango de estilos musicales, experimentando de manera sofisticada en una gran variedad de géneros, incluyendo el folk rock, country, psicodelia, pop y barroco; yendo desde las baladas y la música de la India, hasta la psicodelia e incluso el hard rock, de tal suerte que expandieron las fronteras estilísticas del rock, siempre apostando a nuevos territorios musicales en cada versión, sin sacrificar el atractivo esfuerzo de sus primeros trabajos.

Muchas de sus primeras obras fueron canciones románticas y con el paso del tiempo y su crecimiento artístico exploraron otros temas.

En la canción “Podemos Solucionarlo” escrita principalmente por Paul McCartney, encontramos una propuesta para que las partes conflictuadas vean la controversia desde la posición del otro, así como para pensar lo que cada uno dice en relación con el conflicto que les afecta, propone implícitamente la escucha activa.

Como hemos expuesto en anteriores colaboraciones, el aprovechar los mecanismos pacíficos de solución de controversias, a partir del diálogo responsable y honesto, es una vía para superar conflictos. La parte aportada por John Lennon de la canción que comentamos dice que la vida es demasiado corta y por ello no hay tiempo para estarse quejando ni para estar discutiendo, desperdiciarla es un crimen. Esta idea está plasmada en uno de los principios que rigen la mediación, el de economía que se refiere al ahorro de tiempo en la gestión del conflicto de que se trate. No perdamos de vista que el tiempo de cada persona es un recurso no renovable.

“La Palabra” es la primera canción de los Beatles que trata sobre el amor de una manera abstracta, en ella encontramos una definición del principal elemento del diálogo que es precisamente la palabra. Se asevera en esta canción que la palabra es buena, que la palabra es amor y que debe pronunciarse para liberarse. Como hemos afirmado a lo largo de esta serie, en cada palabra tenemos el poder de la paz y, por lo tanto, el poder de la cultura de la paz.

En 25 de junio de 1967, en un alarde de tecnología y promoción de la paz mundial, fue transmitida la primera producción de televisión satelital internacional en vivo, el programa se llamó “Nuestro Mundo” y fue visto en 31 países por un público de entre 400 y 700 millones de televidentes, la mayor audiencia de la televisión jamás hecha hasta esa fecha. El programa tuvo una duración de dos horas y media. El inicio del programa fue acompañado por la canción compuesta para el mismo, cantada en 22 idiomas por los Niños Cantores de Viena. Participaron artistas de 14 países, entre los que estuvieron la cantante de ópera María Callas; el pintor Pablo Picasso; por México participó el ballet folclórico de Amalia Hernández, bailando en la Plaza de la Tres Culturas, e Italia con la filmación de una escena, desde Verona, de la película Romeo y Julieta. La emisión se recuerda por el segmento más famoso que estuvo a cargo del Reino Unido y protagonizado por The Beatles, quienes estrenaron su canción “All You Need Is Love”, compuesta principalmente por John Lennon para esa ocasión.

Dicho programa fue un ejercicio de contagio positivo de la cultura de la paz, que fue coronado con la participación de The Beatles.

Podemos afirmar que The Beatles al ser un referente cultural, más allá de su gran obra musical, han contribuido a la transformación de conflictos a través del contagio positivo que requiere la cultura de la paz.

*El autor es abogado y mediador profesional.

