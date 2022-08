Juego amigo en Canacintra

Uno de los grandes lastres de la economía mexicana, es la falta de inversión nacional y extranjera, la certidumbre jurídica es uno de los motivos por los que la llegada de negocios o apertura de ellos, no sólo se matiné en lo básico, sino que es una realidad la salida de inversión.

A ello se suma la mala relación que desde un inicio hizo evidente el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora también se suma el juego amigo que hay entre líderes de cúpulas empresariales.

No era para nadie desconocido la posición en que se movían los líderes empresariales. La apuesta era tener una mejor posición con este gobierno y alcanzar acuerdos que los llevaran a una mejor estabilidad, posición y despunte. Sin embargo, aún esto está por verse. El tiempo es el peor enemigo de frente a una inflación y caída de la economía que afecta las entrañas de México.

Como si fuera poco, las campañas de desprestigio entre los ex líderes y líderes de las cúpulas empresariales más importantes están a la orden del día. ¿Suman, restan, dividen o hacen justicia?

Lo cierto es que desde hace una semana comenzó una campaña negra, llegó información anónima de que existe inconformidad y demandas al interior de Canacintra, al mando de José Antonio Centeno. Buscando cabos, lo triste es que, es cierto, las demandas existen al interior de esta Cámara, pero no en contra de los expresidentes, Rodrigo Alpizar y Enoch Castellanos como han pretendido sembrar sino en contra del liderazgo actual de José Antonio Centeno.

Fuentes consultadas al interior de la Canacintra, refieren inconformidad por diversas problemáticas internas no atendidas y falta de interlocución política a nivel nacional, que fue manifestada por los asistentes al Consejo del pasado 23 de agosto en CDMX, de lo cual puede dar fe cualquier consejero.

Todo lo anterior se exacerbó por el envío de anónimos a los números de teléfonos celulares tomados de la base de datos de Consejeros Nacionales de la propia Canacintra. Los asistentes reprobaron la violación a la Ley de Protección de Datos Personales y el envío de anónimos, además calificaron como actos cobardes de difamación y calumnias la información que salió a la luz que intentaron desprestigiar a Alpízar y Castellanos.

Ambos expresidentes manifestaron, por separado, y sabemos que comenzaron procesos legales para demandar por difamación y calumnias a personajes identificados de este juego amigo.

Vaya estrategias. No sería más fácil enfocar esfuerzos en avanzar en programas que detonen una mejor relación con las autoridades, que ayuden a reactivar inversión y empleo, que vaya hace falta derrama económica.

SIN SEGURO MÉDICO. La población sin seguridad medica asciende a más del 50%, sólo hay que voltear a ver el nivel de la economía informal y los niveles andan en estándares similares o más. El seguro popular era la opción que muchos tenían, y encontraban buenas condiciones e incluso mejores que en el IMSS, bajo la dirección de Zoé Robledo e ISSSTE, que encabeza Pedro Zenteno. Sin embargo y pese que se dice existe seguro del Bienestar, la realidad es que pacientes que han requerido del servicio médico gratuito, simplemente no encuentran opción alguna. Las instancias del sector salud no se dan abasto, no existe opción para esta población, porque incluso los derechohabientes se enfrentan a escasees de doctores, medicamentos y camas para ser atendidos.

Diagnósticos tardíos, erróneos son la principal causa de muerte. La atención dista mucho de ser algo digno de Bienestar. Y así, aquí le daremos en breve más datos.